Florin Călinescu, făcut PRAF de o fetiță de 4 ani. Replici savuroase la Românii au Talent: Ai știut că am să vin? Zi! / Bebe ȘEF

Vezi și: Românii au Talent, moment TRAUMATIZANT: Dacă vine iar aia, eu PLEC! Jurații au rămas MASCĂ

Anastasia Ursu, în vârstă de 4 ani și 3 luni, a emoționat jurații de la "Românii au Talent".

Andra a rămas cu gura căscată după numărul micuței, care a cucerit cu naturalețea și pasiunea sa inedită pentru recitat poezii, dar și pentru replicile copioase cu cei patru jurați. Fetița din Chișinău este cel mai tânăr concurent din cadrul show-ului de talente.

"Aoleu, auzi, vine fiică-mea! Sau, cel puțin, una ca fii-mea așa, șefă. Vine un copil șef. Bebe șef", a spus Andra înainte ca Anastasia să intre pe scenă.

Anastasia Ursu a ales să recite două poezii, cu un talent actoricesc de invidiat.

"Mă numesc Anastasia Ursu. Eu nu am talent, eu am pasiune. Pasiunea mea este să recit poezii. Știu multe, dar pe canalul meu de Youtube am 800. N-aveam nici un an când spuneam poezii. Eram mică, mică", a spus fetița înainte de a începe poezia.

Replici copiase cu jurații

Anastasia: Andra, cineva mi-a spus că ție îți plac copiii.

Andra: Vai, dar ce îmi plac copiii. Anastasia, să știi că apreciez foarte mult că un copil de vârsta ta învață poezii așa de grele dar să știi, că în același timp, tu ești atât de drăguță încât dacă spui o poezie din asta super drăguță. Cățeluș cu părul creț dacă spuneai eu eram la fel de încântată de prestația ta, a remarcat Andra la finalul prestației micuței.

Anastasia: Florin, ce, te-ai emoționat de poezii?! Ai știut că am să vin? Te-ai emoționat? Zi! Florin, ești foarte drăguț!

Replica micuței i-a topit pe jurați.

Florin Călinescu: Toate tragediile din poezia spusă de tine nu aparțin vârstei tale. Tu trebuie să te bucuri de tine, de familia ta, de copilărie, de joacă. Și sunt un miliard de poezii potrivite vârstei tale.

Anastasia: Mama mi-a ales această poezie.

Florin Călinescu: Nu a făcut bine

"Când vezi o fetiță de patru ani recitând poezii cu o încărcătură emoțională atât de mare, sincer, nu știi la ce să te gândești mai întâi. Să remarci capacitatea ei de a reține textul sau să te întrebi dacă alegerea e potrivită pentru vârsta ei. De aceea, cred că este responsabilitatea noastră să îi ajutăm în alegerea textelor și a mesajelor pe care le transmit. Sunt atâtea poezii cu cățeluși, pisici pe care le poți spune doar la vârsta asta. Alea grele mai pot aștepta câțiva ani", a completat Alexandra Dinu.