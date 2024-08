Finală la aruncarea discului, la masculin. Programul de astăzi al sportivilor români la Jocurile Olimpice

Sportivii români vor evolua, miercuri, 7 august. la Jocurile Olimpice de la Paris, la patru sporturi, atletism, haltere și kaiac-canoe și lupte.



Programul sportivilor, conform Agerpres:



Atletism



21:25 aruncarea discului - masculin - finala: Alin Alexandru Firfirică

21:45 400 m feminin - semifinale: Andrea Miklos



Haltere



20:30 categoria 49 kg feminin: Mihaela Valentina Cambei



Kaiac-canoe sprint



12:40 canoe-1 masculin - 1.000 m - serii: Cătălin Chirilă

15:40 canoe-1 masculin - 1.000 m - sferturi: Cătălin Chirilă (dacă se califică)



Lupte



12:30 cat. 53 kg - feminin - optimi: Andreea Beatrice Ana

13:50 cat. 53 kg - feminin - sferturi: Andreea Beatrice Ana (dacă se califică)

19:55 cat. 53 kg - feminin - semifinale: Andreea Beatrice Ana (dacă se califică).

România, în coborâre în clasamentul pe medalii

Delegația Statelor Unite este în continuare lider în clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Paris, după întrecerile de marți, a unsprezecea zi oficială de competiții, în timp ce România a coborât un loc și se află pe 16.



Americanii totalizează 24 de medalii de aur, 31 de argint și 31 de bronz, fiind urmați de China (22-21-16) și de Australia (14-12-9) etc.



România are șapte medalii, trei de aur, trei de argint și una de bronz. Aur au câștigat înotătorul David Popovici la 200 metri liber, canotorii Andrei Cornea și Marian Enache la dublu vâsle masculin și echipajul feminin de opt plus unu (Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereș, Ioana Vrînceanu, Simona Radiș, Victoria Ștefania Petreanu), argintul a fost obținut de Ancuța Bodnar și Simona Radiș la dublu vâsle feminin, Ioana Vrînceanu și Roxana Anghel la dublu rame feminin, Gianina van Groningen și Ionela Cozmiuc la dublu vâsle feminin - categorie ușoară, iar bronzul a fost cucerit de David Popovici la 100 metri liber.

