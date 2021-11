Petrică Mîțu Stoian, doză înjumătățită de anticoagulante. Fiica impresarului face dezvăluiri care răstoarnă ancheta

Andreea Gușman, fiica lui Doru Gușman, impresarul lui Petrică Mîțu Stoian, a făcut dezvăluiri cu privire la tratamentele pe care le lua artistul și cum i-au fost înjumătățite dozele de anticoagulant, scrie România TV.

Mai mult, ea a povestit că i s-a părut ceva suspect în ziua în care Petrică Mîțu Stoian a făcut tratamentul în camera hiperbară.

”Telefonul, el stătea non-stop pe rețelele de socializare, am văzut că nu a fost activ între 16:30 și 17:21 în ziua cu tratamentul respectiv. Am căutat să fac print-screen să arăt că nu a fost activitate în perioada aceea. Prima dată, medicii de la clinică au spus că tratamentul a durat 15 minute, acum au spus 75 de minute. Am găsit o conversație în care a spus că a intrat în cameră „Iată că au venit să mă ia să ma bage în cameră”, a declarat Andreea Gușman, fiica impresarului.

Petrică Mîțu Stoian, doză înjumătățită de anticoagulante

Contrar a ceea ce declarase inițial Doru Gușman, artistul Petrică Mîțu Stoian lua de fapt doar jumătate din doza de anticoagulant. Această informație poate exclude teoria conform căreia, Mîțu Stoian ar fi murit din cauza unui supradozaj cu anticoagulantul Sintrom, care ar fi contribuit la un stop cardio-respirator, mai scrie sursa citată.

”Vă trimit toate conversaţiile mele despre COVID-19. Tati a spus o prostie că i-a mărit doza de Simtrom, nu e adevărat. Acum două săptămâni. Eu am fost cu dânsul la doctor şi pentru că şi-a făcut un set de analize, i-au ieşit foarte proaste. Ne-am dus pentru că simţea că e iar în fibrilaţii. A fost de două-trei ori în fibrilaţie şi l-a scos din fibrilaţii. I-au înjumătățit doza de Sintrom (n.r. anticoagulant). Într-o zi lua jumătate, într-o zi lua un sfert. Apoi a luat mai puțin, i-au dat doar un sfert și în următoarea zi jumătate dintr-un sfert. Noi ne-am dus cu un INR de 7. Are două seturi de analize în două săptămâni, are două EKG-uri și i-a făcut bine tratamentul, INR-ul a scăzut la 2 cum îl are în mod normal. A făcut tratament, a fost în 2019. A trecut, era sănătos. A făcut anul acesta CT. Am făcut acel CT. Nu mai aveam nicio investigaţie din iunie”, a declarat Andreea Gușman, fiica impresarului lui Petrică Mîțu Stoian.