Fiică de primar, răsfățată cu un Mercedes de lux și petrecere cu maneliști. "Am o singură fetiță, înțelegeți?"

Primarul PSD Valerică Spirea din comuna Poiana Lacului, județul Argeș, i-a oferit fiicei sale, cu ocazia majoratului, un automobil în valoare de cel puțin 120.000 de euro, în cadrul unui opulent eveniment de majorat cu sute de invitați.

Rămâne neclar de unde a obținut edilul o sumă atât de mare, întrucât declarația sa de avere nu indică venituri care să justifice un asemenea cadou.

Majorat fastuos organizat de primarul Valerică Spirea

Per total, ar fi cheltuit aproape 200.000 de euro pentru cadou si petrecerea de majorat, notează presa locală.

Imaginile de la petrecere, devenite virale pe internet, arată că primarul nu s-a limitat la cheltuielile pentru mașină, investind sume considerabile și în organizarea evenimentului. Majoratul s-a transformat într-o petrecere fastuoasă, cu focuri de artificii și prestații ale unor artiști / maneliști renumiți, precum Vlăduța Lupău și Bogdan de la Ploiești, cunoscuți pentru onorariile mari pe care le percep.

Controverse cu privire la declarația de avere a primarului Valerică Spirea

Primarul s-a încurcat atunci când a fost întrebat despre numărul caselor și terenurilor deținute și nu a reușit să clarifice neconcordanțele din declarația sa de avere.

”Am o singură fetiță, înțelegeți? Am o singură fetiță... Nu știu care e problema că am făcut un majorat”, a declarat primarul Valerică Spirea, la Antena 3 CNN.

Acesta a susținut că mașina pe care i-a făcut-o cadou fiicei sale nu ar fi așa de scumpă precum s-a vehiculat și nici nu ar fi nouă. „80.000 de euro. Vă arăt factura, nu știu de ce se umflă așa (suma - n.red.)”, a afirmat el, susținând că mașina ar avea aproape 20.000 de kilometri la bord.

De unde a avut primarul PSD Valerică Spirea să cumpere un asemenea bolid de lux?

Întrebat, la postul citat, despre sursa banilor pentru achiziționarea unui autoturism atât de scump, edilul a spus: ”Am avut un accident de vânătoare, sunt singurul caz din România care a ajuns în instanță cu producătorul de arme Blaser. Am solicitat despăgubiri de 2 milioane de euro, deoarece am rămas cu sechele permanente. Am fost tăiat, operat”.

Valerică Spirea admite, totuși, că nu a primit despăgubirile solicitate, iar suma acordată rămâne confidențială. El susține însă că valoarea acesteia este „mult mai mare” decât cheltuielile făcute pentru majoratul fiicei sale.

Câți bani au primit Vlăduța Lupău și Bogdan de la Ploiești la majoratul fiicei primarului Valerică Spirea

Primarul neagă și că petrecerea ar fi fost una costisitoare, declarând că a plătit suma de 5.000 de euro pentru onorariul Vlăduței Lupău și 8.000 de euro pentru Bogdan de la Ploiești.

”Atâta răutate... Am văzut că scrie undeva că am 3 apartamente la București, dar nu am. Am avut, într-adevăr, un apartament la București pe care l-am vândut.

Primarul se încurcă în numărarea caselor

Primarul se încurcă însă în numărarea caselor din cele două declarații de avere din anul 2023 și anul 2024. Edilul nu a știut să explice de ce în declarația de avere din 2024 are trecute 3 apartamente și 2 case.

”Poate soția (a achiziționat - n.red.)... dar eu sunt divorțat de soție”, a spus el.

Conform declarației de avere din anul 2023, când era viceprimar, Valerică Sprirea deținea 3 case și apartamente, iar în 2024 avea 5 case și apartamente. Totodată, în 2023 avea un teren, iar în 2024 avea 8.

Salariu de primar: 5.928 de lei

Valerică Spirea afirmă, însă, că nu deține casele din declarația de avere: „Nu știu exact, soția s-a ocupat de toată chestia asta”.

Menționăm că salariul său de primar este de 5.928 de lei. Primarul Valerică Spirea este de 1 an în funcție.