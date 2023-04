Excelență în medicină: Profesorul Irinel Popescu a reușit cea mai spectaculoasă operație. Cum a scris istorie părintele transplantului hepatic în România

22 aprilie este o zi specială pentru profesorul Irinel Popescu, realizatorul emisiunilor din cadrul Academia de Sănătate de la DC News și DC Medical.

Astăzi este aniversarea sa. Este profesor universitar, medic primar chirurgie generală, doctor în Științe Medicale, coordonatorul Centrului Integrat de Excelență în Boli Hepatice SANADOR.

Are competențe în chirurgie hepato-bilio-pancreatică și transplant hepatic, chirurgie esofagiană, chirurgie oncologică, chirurgie laparoscopică, chirurgie robotică.

Într-un interviu pentru DC News, profesorul vorbea, la un moment dat, despre începutul istoriei transplantului de ficat în România.

Anul 2000 reprezintă un an de referință pentru România. La acea vreme, echipa profesorului Irinel Popescu a realizat prima operație reușită de transplant hepatic din spațiul românesc (de la donator decedat). Odată cu salvarea de la moarte a lui Gheorghe Penea, profesorul Irinel Popescu a introdus transplantul de ficat că metodă terapeutică în România, trecând de la etapa de pionierat, la stadiul de procedeu de rutină.

Prof. Dr. Irinel Popescu, unul dintre cei mai renumiți medici din România, a povestit că începutul istoriei transplantului de ficat a fost unul greu.

"Începutul istoriei transplantului a fost dificil. Primul transplant, efectuat în 1997, nu s-a soldat cu un succes. Pacientul a decedat a doua zi. Faptul că la un moment am avut succes vine după o perioadă de multă pregătire și alte astfel de operații. Să nu uităm că transplantul de ficat este cel mai greu tip de transplant din lume și de aceea, și la nivel internațional, succesul a venit mult mai greu decât în celelalte tipuri de transplant", ne-a spus Prof. Dr. Irinel Popescu.

Cea mai spectaculoasă operaţie: transplantul hepatic

Întrebat de ce transplantul hepatic este o operație spectaculoasă, Prof. Dr. Irinel Popescu a spus pentru DC News: "Pentru că o operație de transplant de ficat necesită o măiestrie chirurgicală deosebită și pentru că a extirpa un organ atât de voluminos și situat într-o regiune deloc ușor de abordat și a-l înlocui cu altul care să și înceapă să funcționeze sub ochii celor care asistă la operație... înseamnă ceva spectaculos".

Prezența lui Dumnezeu în sala de operație

Profesorul Irinel Popescu a spus mereu că un chirurg simte prezenţa lui Dumnezeu în actul medical. "Am simțit prezența lui Dumnezeu de multe ori", ne-a spus medicul.

Legătura pacient-medic rămâne și peste ani

"Pacienții vin periodic la spital pentru a-și face analizele. Este o legătură permanentă cu pacienții. Ei rămân sub observația noastră tot restul vieții", a punctat profesorul.

Rugat să spună care a fost cea mai frumoasă mulțumire primită de la un pacient, chirurgul ne-a zis: "Nu vreau să discriminez pentru că în momentul în care aș selecta un singur episod de acest fel aș nedreptăți alți pacienți și alte momente frumoase".

O carieră plină de distincții

I-au fost acordate, de-a lungul timpului, numeroase titluri onorifice: Profesor de onoare al Universităţii "Ovidius" din Constanţa, Profesor de onoare al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, Doctor honoris causa al Universităţii de Medicină şi Farmacie Craiova, membru titular al Academiei Române de Ştiinţe Medicale, membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Visiting Professor al ISSO (International School of Surgical Oncology - Strasbourg), membru al Academiei Franceze de Chirurgie, membru al Academiei Europene de Chirurgie, Fellow of the American College of Surgeons (FACS).

Profesorul Irinel Popescu a susţinut sute de comunicări ştiinţifice, a publicat numeroase articole, monografii, tratate, manuale de specialitate şi este membru al colegiului de redacţie al unor publicaţii ştiinţifice din ţară şi din străinătate.

A fost decorat cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de Mare Ofiţer, pentru merite deosebite în chirurgia hepatică şi în transplantul de organe, precum şi cu Crucea Moldavă pentru sprijinul acordat Bisericii Române şi Mitropoliei Moldovei. De asemenea, i-au fost decernate: Premiul Iuliu Haţieganu al Academiei Române pentru lucrarea editată pe CD-ROM Chirurgia miniinvazivă. Tehnici avansate (împreună cu prof.dr. C. Dragomirescu); Premiul Colegiului Medicilor din România pe anul 2001 pentru realizări deosebite în activitatea ştiinţifică în domeniul specialităţilor chirurgicale; Premiul revistei Medic.ro (oferit de Ministerul Sănătăţii, Colegiul Medicilor şi Casa Naţională de asigurări de sănătate) pentru cel mai bun chirurg al anului 2004.

Distincţie acordată în premieră unui medic român de către statul francez

La 27 ianuarie 2012, ambasadorul Franţei, Henri Paul, i-a înmânat prof. dr. Irinel Popescu, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Ambasada Franţei de la Bucureşti, însemnele de Ofiţer al Ordinului Naţional al Meritului, distincţie acordată în premieră unui medic român de către statul francez.

În 2013 a fost decorat cu Ordinul Naţional "Steaua României" în grad de Mare Cruce, în semn de "recunoaştere deosebită a valorii profesionale, abnegaţiei şi devotamentului faţă de pacienţi, pentru rezultatele de excepţie obţinute în perfecţionarea actului medical".

Prof. dr. Irinel Popescu a fost ales preşedinte al Asociaţiei Europene de Chirurgie (European Surgical Association - ESA) în cadrul celei de-a 24-a reuniuni a organizaţiei, care a avut loc în perioada 4 - 6 mai 2017, la Bucureşti.

Prof. Univ. Dr. Irinel Popescu, medic primar Chirurgie Generală, este Coordonatorul Centrului Integrat de Excelență în Boli Hepatice din Spitalul Clinic SANADOR

Este considerat părintele chirurgiei robotice în România, fiind inițiatorul și un promotor important al acestui domeniu chirurgical. De aceea, în cadrul Spitalului Clinic SANADOR, face parte din echipa medicală de elită a chirurgiei robotice, unde abordează patologii din sfera chirurgiei digestive și nu numai.

Mesajul SANADOR:

”Ziua de astăzi are o dublă semnificație. Sărbătorim Ziua națională a transplantului, dar îl celebrăm și pe „părintele” transplantului hepatic din România. Prof. Dr. Irinel Popescu împlinește astăzi 70 de ani. La mulți ani, domnule profesor, din partea echipei SANADOR și a tuturor pacienților care sunt astăzi în viață datorită dumneavoastră!

La SANADOR, Prof. Dr. Irinel Popescu este coordonatorul Centrului Integrat de Excelență în Boli Hepatice și a coordonat echipele medicale care au realizat primele transplanturi hepatice din sistemul medical privat din România”.

