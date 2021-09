Elena Merișoreanu, pe perfuzii. Noi detalii despre starea sa de sănătate

Artista de muzică populară, Elena Merișoreanu, se află în spital după ce s-a îmbolnăvit de coronavirus. Vedeta a făcut noi mărturisiri de pe patul de spital.

”Sunt bine, mulțumesc Lui Dumnezeu și medicilor de aici care sunt extraordinari. Tot personalul este extraordinar. Zic mersi că am găsit un loc liber și am ajuns aici. Mă tratam acasă de răceală și eu aveam COVID. Fac perfuzii, îmi dau tratament și stau aici până mă fac bine. Momentan nu mi se fac alte investigații.”, a declarat Elena Merișoreanu, pentru FANATIK.

Elena Merișoreanu este internată în același spital în care se află și Viorica de la Clejani, respectiv la ”Matei Balș”.

”Știu că și Viorica de la Clejani este aici, dar este bine. Eu sunt la etajul doi, am mai întrebat una-alta, dar nu dă nimeni nicio informație despre alți pacienți și așa este normal”, a mai spus artista de muzică populară.

Elena Merișoreanu are vârsta de 72 de ani și a fost diagnosticată la sfârșitul săptămânii trecute cu virusul SARS-CoV-2.

Viorica de la Clejani, internată la „Matei Balș” cu Covid-19. Nu era vaccinată

Viorica de la Clejani a fost internată la Institutul Matei Balş din Capitală după ce a fost depistată cu COVID-19, a transmis Antena 3. Informația a fost confirmată de către soțul ei, Ioniță de la Clejani. Acesta a spus că artista se află sub atenția medicilor de trei zile și că starea ei de sănătate e bună.

„Mi-a fugit pământul de sub picioare când am aflat că soția mea s-a îmbolnăvit de Covid. Ea e universul meu și al copiilor mei, așa că am reacționat imediat. Am internat-o la Matei Balș de trei zile și situația sa e una bună. Am toată încrederea în medici și în asistente, că vor avea grijă de soția mea”, a spus Ioniță de la Clejani pentru redacția Playtech.

Ioniță de la Clejani a transmis și un mesaj celor care ezită să se vaccineze anti-COVID.

„Viorica nu se vaccinase anti-Covid, dar lua niște medicamente… așa că vă rog pe toți să luați foarte în serios această boală nenorocită, o boală grea. În prezent, Viorica e bine, se simte bine și e în salon, nu la ATI!”, a adăugat artistul.

Ioniță de la Clejani a mai declarat că cel mai probabil se va vaccina toată familia după acest episod.