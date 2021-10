Edi Iordănescu (FCSB): Nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut noi

"Mi-au lipsit băieţii, mi-a lipsit munca noastră. Dar a trebuit să trec şi prin această situaţie, cred că cel mai tare m-a apăsat faptul că în izolare nu am putut să ajut aşa cum ar fi trebuit. Am avut încredere totală în partea din staff care a fost alături de ei. Sunt sigur că în linii mari obiectivele antrenamentelor s-au atins, din păcate cu foarte puţini jucători. Nu doresc niciunei echipe să treacă prin perioada prin care am trecut noi. Cei care ne-au condamnat sau care au avut în minte fel şi fel de scenarii au fost într-o eroare gravă. Din păcate nu am putut să ne întâlnim cum trebuie, nu am putut să facem fotbal. Şi a trebuit să ne adaptăm la situaţia asta extrem de complicată. La meciul cu Mioveni am făcut potecă în faţa televizorului, e foarte greu, e foarte greu să fii departe de echipă, să nu poţi să transmiţi nimic, cu toate că am fost în legătură permanentă cu oameni din jurul echipei", a declarat Iordănescu.



Tehnicianul a precizat că în continuare există jucători cu probleme respiratorii în urma trecerii prin boală, chiar dacă au reintrat în programul de antrenament: "Sunt lucruri care nemulţumesc orice antrenor, pentru că este o problemă atunci când nu ai foarte mulţi jucători. De când am venit parcă a fost un blestem, numai probleme medicale. Acum a venit şi această situaţie cu Covidul şi am fost la pământ, efectiv. Problema cea mai mare însă pentru mine a fost că prea mulţi jucători au ieşit din procesul de pregătire. Minimum două săptămâni de izolare, înseamnă 3-4 săptămâni pentru a-i readuce la o formă sportivă acceptabilă. Unii dintre jucători au încă probleme să respire, au reintrat în programul de antrenament, dar au probleme să respire", transmite Agerpres.