Economistul care le explică britanicilor de ce să nu le fie frică de români: „Nu trebuie să tolerăm asta!”

„Suntem liberali sau nu? Chiar ne dorim granițe? Exista o vreme fără pașapoarte. Lumea era un loc mult mai bun. Când Lord Byron a mers în Grecia, unde a și murit, sau Lord Elgin, de pildă, (cei doi) nu aveau nevoie de pașaport. Ce era greșit cu asta? Cred că granițele (așa cum le înțelegem în prezent) sunt un semn de eșec al speciei umane”, a precizat Yanis Varoufakis, în cadrul unei emisiuni filmate din Marea Britanie.

Prezentatorul a intervenit apoi, spunând:

„Ceea ce spui e foarte relevant acum, pentru că Marea Britanie are, în mod curent, o grămadă de dezbateri pe tema imigranților”.

Yanis Varoufakis, către britanici: De ce vă e teamă de vecinii voștri români

„Nu ar trebui să mai aveți dezbateri pe tema imigranților. E o dezbatere stupidă, lipsită de umanitate, iar voi aveți un ministru (Suella Braverman, ministrul de Interne britanic) care ar fi trebuit deportată doar pentru că are aceste idei. Ea se împotrivește până și organismului ONU pentru refugiați. Adică, asta e... o idioată ridicolă. E o rușine pentru specia umană această Suella Braverman a voastră. Ar trebui să vă fie foarte rușine cu ea!”, a continuat fostul ministru grec de Finanțe.

„Meseria mea nu este să gratific anxietatea lipsită de absolut orice fel de fundament al conștiinței. Noi, europenii, am exportat hoarde întregi de oameni, noi am emigrat în toate colțurile planetei. Am populat Pământul din America Latină, până în America de Nord, Asia, Africa... am trimis milioane de persoane, de obicei înarmate, din poziția de imperialiști. Nu am avut nicio problemă cu asta vreme de 1000 de ani!

Tot ce se întâmplă acum e că îmbătrânim. Din punct de vedere demografic, noi îmbătrânim. Deci traseele migratorii s-au inversat. Acum avem nevoie de imigranți, cu cât mai mulți, cu atât mai bine! De ce oamenii se tem de românii care locuiesc în vecinătatea lor? E din cauză că toate locuințele deținute cândva de Consiliile Locale au fost privatizate, iar austeritatea , împreună cu privilegiile nemăsurate acordate mediului privat au distrus fundația societății, chiar dacă nu ar exista un singur străin. Toată furia generată de această situație e îndreptată către români și alți străini, precum se întâmpla în perioada interbelică cu evreii. Nu trebuie să tolerăm asta și niciodată nu ar trebui să validăm (starea de fapt) și să spunem că soluția e să ridicăm garduri mai înalte. Nu, nu asta este soluția! (...) Doamna Braverman vrea să otrăvească sufletele tuturor pentru propriile ei interese înguste de supraviețuire politică”, a mai declarat economistul.

Contextul declarațiilor lui Yanis Varoufakis

Suella Braverman a avertizat cu privire la un „uragan" de migrație în masă și a atacat „credințele de lux" ale persoanelor cu orientare liberală într-un discurs populist, la congresul Partidului Conservator din Marea Britanie, care a avut loc zilele acestea, în orașul Manchester, scrie The Guardian.

Secretarul de Interne a spus delegaților la conferința Partidului Tory (așa cum mai este numit Partidul Conservator din Marea Britanie) că arhitectura drepturilor omului ar trebui redenumită cu titulatura - „Legea Drepturilor Criminale".

Ea a argumentat că sub un guvern laburist, „Marea Britanie s-ar adânci într-o mișcare 'woke' completă," cu oameni „dați afară din locurile de muncă pentru că spun că un bărbat nu poate fi femeie" și „certați pentru că resping ideea potrivit căreia beneficiază de rasismul instituțional".

Semne de nemulțumire față de discursul ei au apărut și din sală, atunci când un membru al Adunării Londoneze Conservatoare a fost scos afară după ce a remarcat, fără să deranjeze ședința, că nu există ideologie de gen.

Discursul de 28 de minute, care a încercat să mobilizeze partidul în apărarea „drepturilor oamenilor obișnuiți britanici” împotriva unei „elite neprietenoase cu realitatea”, care protejează imigranții și comunitățile marginalizate, a venit după trei zile de lupte între facțiunile rivale ale partidului cu privire la cine ar putea să-l înlocuiască pe Rishi Sunak dacă acesta pierde următoarele alegeri.

