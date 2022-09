Echinocțiul de toamnă 2022. Când este momentul în care începe toamna astronomică

Echinocțiul de toamnă marchează începutul toamnei din punct de vedere astronomic și trecerea soarelui din emisfera nordică în cea sudică. În 2022, echinocțiul de toamnă are loc pe 23 septembrie, la ora 4:04, potrivit Observatorului Astronomic "Amiral Vasile Urseanu".

"Pe 22 septembrie se produce echinocțiul de toamnă. Se spune că în acea zi durata nopții este egală cu cea a zilei, dar această afirmație nu prea a fost niciodată adevărată.De abia pe 26 septembrie ziua va fi egală cu noaptea, iar începând cu 27 septembrie noaptea va începe să dureze mai mult decât ziua.Tot ce putem spune despre echinocțiu este că în acea zi Soarele răsare la est și apune la vest. Doar în două zile din an Soarele răsare la est și apune la vest: în zilele de echinocțiu", scrie Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" pe pagina de Facebook.

Tradiții si superstiții pentru echinocțiul de toamnă

Echinocţiul de toamnă este de fapt al doilea, pentru că primul este cel de primăvară, când Soarele traversează ecutorul ceresc din emisfera cerească sudică în cea nordică, în jurul datei de 21 martie. Punctul de intersecție al eclipticii cu ecuatorul ceresc se numește punct vernal. Situaţia este diferită de la o emisferă la alta, atunci când în cea nordică este echinocţiu de primăvară, în cea sudică vorbim de echinocţiu de toamnă şi invers.

La țară, echinocțiul de toamnă reprezintă încheierea muncilor agricole și sărbătorirea estui eveniment prin sărbătoarea recoltelor. Sătenii obișnuiesc să ducă bucate din recoltă la preot pentru a fi sfințite. După sfințire, se spune că aceste legume și fructe capătă puteri tămăduitoare, scrie monitorulcj.ro

Se spune că în această zi florile plâng pentru că venirea iernii înseamnă și sfârșitul lor. Pentru a avea flori în ghiveci care să reziste peste iarna trebuie să le ungi cu mir sfințit la o mănăstire și astfel vor rezista și pe timpul iernii la fereastră.

Potrivit tradiției, în această zi se prepară primul must din strugurii proaspăt culeși, se bat nucii și se scutură merele și gutuile. Vezi mai mult AICI.

Când vor avea loc echinocțiile de toamnă în anii viitori

2023 - 23 septembrie, ora 09:50

2024 - 22 septembrie, ora 15:44

2025 - 22 septembrie, ora 21:19

2026 - 23 septembrie, ora 03:05

2027 - 23 septembrie, ora 09:02

2028 - 22 septembrie, ora 14:45

De ce echinocțiul de primăvară sau toamnă nu are dată fixă

Pe de altă parte, așa-numitul echilux („lumină egală”) este termenul care definește atunci când ziua și noaptea sunt exact egale. Din cauza modului în care sunt definite răsăritul și apusul soarelui, echilux-ul are loc cu câteva zile înainte de echinocțiul de primăvară și câteva zile după echinoxul de toamnă, potrivit Live Scence.

Echinocțiile nu au loc în aceeași zi în fiecare an. Se întâmplă în jurul datei de 20 martie, respectiv 23 septembrie. Data este schimbătoare deoarece un an de pe Terra nu durează fix 365 de zile. Există un sfert de zi în plus (respectiv 6 ore) care se adună în fiecare an, ceea ce determină schimbarea datei echinocțiului. Din cauza acestui surplus de ore, la fiecare patru ani avem și câte un an bisect (de 366 de zile). Orientarea planetei spre soare este, de asemenea, în continuă schimbare, modificând momentul echinoxului. Vezi mai mult AICI.

