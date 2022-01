Dragoș Dolănescu s-a vaccinat de 5 ori, cu doze DIFERITE: Am vrut să le fac pe toate, să arăt că nu se întâmplă nimic cu mine

Dragoș Dolănescu, fiul cel mic al regretatului artist Ion Dolănescu, a fost infectat cu SARS-CoV-2, după ce fiul său a contactat virusul și l-a dat întregii familii.

Dragoș Dolănescu este deputat în Costa Rica din anul 2018 și a făcut un experiment ciudat: s-a vaccinat de cinci ori, cu trei vaccinuri diferite în America și Costa Rica. Cu toate acestea, el este împotriva vaccinării obligatorii și crede că fiecare persoană trebuie să decidă dacă se imunizează sau nu.

"Toată familia a avut coronavirus. Primul care a luat virusul a fost Ion (n.r. fiul lui), care ne-a dat la toți. A fost ca o răceală puternică. Am stat 14 zile în casă. Eu mi-am făcut cinci vaccinuri în SUA ȘI Costa Rica. Știi că eu merg mult la Miami și mi-am făcut acolo vaccinul Johnson&Johnson, apoi m-am imunizat cu Pfizer. La ceva timp am făcut în Costa Rica și vaccinul de la AstraZeneca. Am vrut să le fac pe toate, să arăt că nu se întâmplă nimic cu mine. Toată familia și-a făcut vaccinul, mai puțin Darius, fiul meu cel mic, care a împlinit 11 ani", a declarat Dragoș Dolănescu pentru click.ro.

"Îmi doresc să vin la primăvară în România. Abia aștept să ajung și la mormântul tatălui meu"

Dragoș Dolănescu este mereu prezent în paginile ziarelor din Costa Rica, țara mamei sale, în care locuiește de ani de zile, dar și în publicațiile și posturile TV latine din întreaga lume cu diverse teme.

"Eu am susținut vehement peste tot pe unde am fost invitat, că nu e nomal ca oamenii să fie obligați să se vaccineze, fiecare trebuie să decidă pentru el ce face. Eu așa consider, chiar dacă m-am imunizat la greu", a declarat Dragoș Dolănescu, deja o voce activă în politica din Costa Rica și America Latină, fiind secretarul general al unei organizații al țărilor latine.

Potrivit lui, în Costa Rica sunt peste 5000 de cazuri cu Omicron.

"Aici sunt peste 5000 de cazuri cu Omicron. Acestea sunt ultimele cifre: Îmi doresc să vin la primăvară în România. Abia aștept să ajung și la mormântul tatălui meu", a mai spus el.

Artista s-a retras de câțiva ani din activitate și locuiește de mai mulți ani în Statele Unite din cauza unor probleme de sănătate, dar vine regulat și în țară. Anul acesta însă, artista nu s-a întors în România, așa cum obișnuia, iar fiul ei, Ionuț Dolănescu, a vorbit desprea asta.

"Mama se află în America, vorbim zilnic la telefon, regretă că nu a fost în țară de aceste sfinte sărbători, în perioada iernii preferă să stea acolo, pentru că are o bronșită și îi prinde mai bine clima de acolo.

E o climă uscată în Los Angeles, California, și stă acolo, dar de abia așteaptă să se întoarcă în țară, pentru că se simte foarte bine cu nepoțeii. Și eu o aștept, s-o duc la Perşinari, să ne bucurăm de dânsa câte zile i-o mai da Dumnezeu, anul asta împlinește 85 ani", a declarat Ionuț Dolănescu pentru Star Popular, citează viva.ro

