Dr. Sandra Alexiu: Ne aşteptăm la un sezon gripal greu

Preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov, Sandra Alexiu, a declarat miercuri că, deşi deocamdată nu s-au înregistrat cazuri active de gripă, se aşteaptă la un sezon gripal 'greu'.

'Am văzut raportările Institutului Naţional de Sănătate Publică - există raportate cazuri de gripă clinică. (...) Deocamdată nu sunt cazuri, însă ne aşteptăm la o explozie de cazuri imediat ce timpul se răceşte, pentru că am urmărit ce s-a întâmplat în Emisfera Sudică. (...) În momentul în care vrem să ştim cum va arăta sezonul gripal ne uităm pe statisticile publicate de ţările din emisfera sudică. Cele mai uşor de accesat sunt cele din Australia, Brazilia, alte ţări din America de Sud, Noua Zeelandă. Acolo am observat că sezonul gripal s-a instalat foarte repede, mult mai devreme decât de obicei, chiar cu o lună înainte. Au fost afectate foarte mult grupele de vârstă mici - copii. (...) A urmat un sezon greu cu două vârfuri - unul undeva în mai, mai devreme decât se aşteptau de obicei şi unul spre sfârşitul lui iulie şi august. (...) Aşa încât ne aşteptăm şi noi la un sezon greu', a declarat miercuri medicul pentru AGERPRES.

Sandra Alexiu a spus că deja în Statele Unite s-au înregistrat cazuri grave şi multe decese. 'Deja sunt cazuri în Statele Unite, cazuri grave, cu multe decese, cu internări şi cu insuficienţe respiratorii, cu intubări.... Există şi cazuri combinate de gripă cu COVID, ceea ce este de aşteptat, pentru că sunt persoane care au suferit în ceea ce priveşte impactul imunitar în aceşti doi ani de pauză', a susţinut medicul.

Reprezentantul Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov a afirmat că până în prezent a reuşit să vaccineze cu vaccin antigripal destul de mulţi dintre pacienţi, având în vedere că serul a sosit mai devreme decât în alţi ani.

'Ceea ce avem pozitiv faţă de alţi ani a fost vaccinul gripal pe care l-am primit. (...) Am reuşit să vaccinăm destul de mulţi dintre pacienţii noştri pentru că am primit un număr consistent de doze, spre deosebire de alţi ani când primeam acest vaccin în decembrie, ianuarie şi nu mai reuşeam să folosim vaccinul, pentru că între timp pacienţii noştri şi-l procurau din farmacii', a mai arătat Alexiu.

Un număr de 708 persoane cu COVID-19 sunt internate în unităţile sanitare de profil, cu 31 mai puţine faţă de ziua anterioară, a informat, miercuri, Ministerul Sănătăţii.

La ATI sunt trataţi 88 de pacienţi, dintre care 77 nu sunt vaccinaţi anti-COVID. Din totalul pacienţilor internaţi, 45 sunt minori, toţi fiind pe secţii. În ultimele 24 de ore, au fost raportate de către INSP trei decese (un bărbat şi două femei).



Dintre cele trei decese, unul a fost înregistrat la categoria de vârstă 60-69 de ani, unul la categoria de vârstă 70-79 de ani şi unul la categoria de vârstă peste 80 de ani.



Potrivit MS, toţi pacienţii decedaţi prezentau comorbidităţi şi erau vaccinaţi. De la începutul pandemiei şi până în prezent, 67.198 de persoane diagnosticate cu COVID-19 au decedat în România.

