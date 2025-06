Dr. Mihai Craiu, avertisment despre despre bolile sezonului cald

Medicul pediatru Mihai Craiu a explicat într-o postare pe pagina sa de Facebook cum ne dăm seama dacă copilul nostru este deshidratat și care sunt primele măsuri pe care trebuie să le luăm în astfel de cazuri. Recomandările medicului sunt binevenite acum, mai ales că Administrația Națională de Meteorologie a emis primul Cod Galben de caniculă pentru anul 2025.

"Vară, cald, călătorii și probleme digestive cu febră și deshidratare. Deshidratare severă înseamnă prezența a 2 din următoarele:

1. Copilul este letargic sau inconștient.

2. Nu poate bea deloc sau bea extrem de puțin.

3. Are ochii foarte "înfundați în orbite".

4. Pliul cutanat este persistent sau foarte "leneș".

Deshidratarea ușoară este atunci când:

1. Copilul este agitat, iritabil fără motiv.

2. Bea cu sete evidentă. Ar bea anormal de mult față de cât bea de obicei.

3. Ochii sunt "încercănați", puțin "înfundați în orbite".

4. Pliul cutanat este discret "leneș".

Mihai Craiu, mesaj de luat acasă

Un copil care are stare generală bună, iar intrările de lichide sunt mai mari decât ieșirile (diaree, vărsături, transpirație, urină) nu are risc de deshidratare. Câtă vreme copilul urinează normal (normal = 1-2 mililitri pe fiecare kilogram și pe oră; un sugar de 8 kg ar trebui să ude pampersul în 5 ore undeva între 40-80 mililitri, în total) totul este sub control.

Dacă nu vă descurcați singuri, cu ajutorul sărurilor de rehidratare orală și al lichidelor clare (nu se oprește alăptarea la sân și nu se înlocuiește laptele mamei cu lapte fără lactoză!!!) trebuie mers la consult medical. Oriunde vă aflați", a scris medicul Mihai Craiu pe pagina sa de Facebook.

