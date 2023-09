Dr. Gabriel Dina, Director Corporate Affairs Pfizer România, a vorbit, în exclusivitate în cadrul conferinței ”Cum ne pregătim pentru noul sezon epidemic? Alertă de gripă, viroze, pneumonii”, organizată de DC News Media Group, despre noutatea pe care a adus-o compania în privința realizării de vaccinuri, atât în timpul pandemiei de COVID-19, dar și al epidemiei de anul trecut, când lumea a trecut printr-o triplă epidemie.

”Nu a fost Pfizer singura companie, ci au mai fost și altele. Ce am reușit noi să facem extraordinar e să coagulăm o colaborare în jurul acestui proiect fără precedent, autorități, guverne, agenții, asociații de pacienți, zeci de producători. Deci în fiola aia sunt 286 de componente de la 80 de producători din 16 țări, nu aveam fabrici pentru așa ceva. (...)

Cred că lecția de aici este că în momente foarte grele reușim să ne punem toți la un loc, toate eforturile și bunele intenții să realizăm astfel de lucruri pe care le-au realizat și alții, dar noi având o experiență lungă și largă pe partea de vaccinuri poate ne-a fost ceva mai ușor prin toate aceste parteneriate să punem la dispoziția lumii aceste 6 miliarde de doze într-un timp relativ scurt pe întreg mapamondul.

Standardul este o noutate la câțiva ani. Și de aia pentru noi este un an extraordinar. Am ajuns să fim mai mulți cunoscători în ceea ce înseamnă alte virusuri, cum ar fi virusul respiratoriu sincițial. Anul trecut ne-a trezit într-o epidemie triplă, un an atipic, pentru că în același timp au lovit toate trei punând o presiune pe sistemul de sănătate.

Aparent, în anul acesta nu vom avea un trend similar, vor lovi toate, dar nu toate deodată, dar asta nu ar trebui să ne dezarmeze și să ne gândim cum putem să creștem toate aceste eforturi de a scădea această povară medical, economică, societală a bolilor prevenibile în special în condițiile în care vorbim de un sistem care este subfinanțat și vorbim de dezideratul de a construi un sistem rezilient de sănătate, iar prima condiție este să previi și să scapi de toată povara pe care ai putea să o previi”, a declarat Dr. Gabriel Dina, Director Corporate Affairs Pfizer România, în cadrul conferinței ”Cum ne pregătim pentru noul sezon epidemic? Alertă de gripă, viroze, pneumonii”, organizată de DC News Media Group.

Mai multe în video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News