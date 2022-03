Divorțul dintre Andreea Bălan și George Burcea, pronunțat. Ce au decis magistrații

După repetate amânări, divorțul dintre Andreea Bălan și George Burcea a fost pronunțat, decizia magistraților fiind una care l-a încântat pe actor, cererile cântăreței fiind respinse, conform Fanatik.

Astăzi, pe 3 martie 2022, magistrații s-au pronunțat oficial în privința divorțului dintre Andreea Bălan și George Burcea, la mai bine de doi ani de la depunerea actelor prin care cereau despărțirea.

Divorțul dintre Andreea Bălan și George Burcea a devenit oficial, iar actorul, în exclusivitate pentru FANATIK, ne-a spus, ușurat, ce au decis judecătorii în privința despărțirii de cântăreață.

”Da, astăzi a venit decizia domnului judecător și este una pozitivă, așa cum mă și așteptăm. Divorțul este din culpă comună, iar custodia copiilor nu este exclusivă, așa cum cealaltă parte a cerut, ci comună, dar bineînțeles cu domiciliul la mamă, așa cum este normal pentru minore”, ne-a spus, în exclusivitate, George Burcea.

Mai mult, ne-a dezvăluit actorul, este încântat că magistrații au ascultat pledoariile lui și ale avocaților cu privire la capacitatea lui de a se ocupa de cei doi copii pe care îi are cu Andreea Bălan.

”Țin să le mulțumesc avocaților mei pentru timp, răbdare și muncă dusă pe parcursul celor doi ani. Eu și avocații ne așteptăm să fie o decizie favorabilă, căci în proces am adus doar argumente pe care le-am putut susține. Nu am mințit niciodată cu nimic și nu am încercat să ducem instanța pe piste false. Dumnezeu este sus și mi-a văzut dragostea către copii și sinceritatea mea că om.

Mereu am spus și am demonstrat că sunt un tată bun și capabil să am grijă de copiii mei, așa cum am avut și până la separarea de mama acestora. Acum, cu această decizie, voi fi mult mai liniștit, împlinit și fericit pentru a-mi putea face treaba bine la filmele pe care le am și la nopțile pe care le voi petrece cu Lăpticii mei (n.r. fetițele pe care le are împreună cu Andreea Bălan)”, a mai spus, pentru FANATIK, George Burcea.

”Îi mulțumesc Vivianei pentru că a fost sprijinul meu numărul 1 în ultimul an și jumătate și sunt sigur că fără ea nu eram astăzi la fel de bine psihic”, ne-a mai spus George Burcea. Și, cu umor, ne-a mai dezvăluit actorul, va sărbători evenimentul așa cum se cuvine.

”Vom merge la un cocktail, dar nu vom sta până târziu. Ne așteaptă acasă și un borș de găină de țară, de la Botoșani, iar apoi ne vom odihni, avem amândoi filmări de dimineață”, ne-a mai spus George Burcea.

George Burcea și Andreea Bălan, un divorț cu scandaluri

George Burcea și Andreea Bălan au depus actele de divorț încă de la începutul anului 2020, iar procesul a fost ținut, la cererea artistei, ”la secret”. Cu toate acestea, de-a lungul celor doi ani, în repetate rânduri, situația dintre cele două părți implicate a fost una cât se poate de tensionată, iar în ieșirile sale publice, Andreea Bălan nu l-a cruțat deloc pe tatăl fiicelor sale.

„S-a terminat, iar acum așteptăm. Divorțul practic s-a terminat, e vorba doar de o chestie de redactare. Oricum sunt învingătoare (întrebată dacă a câștigat ce și-a propus în procesul de divorț, n. red.) pentru că am aceste două fetițe extraordinare, iar indiferent de ce scrie în hârtia aia, că ok culpa mea, culpa lui, culpa comună, până la urmă s-a terminat.

Fiecare își vede de viață separat și trebuie să avem grijă de acești doi copii separați, fiecare cum poate, evident”, a spus Andreea Bălan, cu ceva timp în urmă, în podcast-ul lui Damian Drăghici, chiar dacă lucrurile nu erau tocmai reale cu privire la pronunțarea divorțului.

”Este o perioada de așteptare, atâta tot. Ce îmi doresc este să se termine divorțul pentru că deja sunt doi ani, șirul de evenimente care a urmat din 2020 a fost lung, iar drumul anevoios”, ne spunea George Burcea, acum câteva zile, în momentul în care procesul de divorț cu Andreea Bălan fusese, din nou, amânat.

