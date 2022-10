"Eu aş pune o întrebare pe care vă rog să v-o adresaţi fiecare dintre dvs: Cu ce mă ajută pe mine digitalizarea? Putem să ne uităm la acest proces, la această transformare, la această cale pe care o urmăm, de a aduce tehnologia în viaţa noastră, din două puncte de vedere. Cum împingem tehnologia? Cum împingem digitalizarea? Cum împingem adopţia de tehnologie în viaţa noastră? Sau, cea de-a doua variantă şi revin la această întrebare: Gândiţi-vă sincer şi concret, aveţi în cap un răspuns foarte clar? Cu ce mă ajută pe mine digitalizarea? La nivel personal, nu la nivel de instituţie publică sau privată pe care o reprezentaţi. Cum poate să mă ajute pe mine digitalizarea?

Acum, sigur că, aici, răspunsul mai teoretic, mai filozofic este "ca să am o viaţă mai lungă şi o viaţă mai bună". Însă, până ajungi acolo, discutăm de toate aceste lucruri, plecând de la partea de prevenţie, plecând de la perspectiva pacientului, perspectiva clinică. După care, aportul pe care poate să îl aducă tehnologia în practica medicală, clinică, aportul inteligenţei artificiale, aportul tuturor tehnologiilor care pot împinge mai departe frontiera cercetării şi dezvoltării. Vedem noi tehnologii care apar şi care există graţie unor ample procese şi instrumente tehnice", a declarat Andrei Baciu, în cadrul evenimentului Aspen Healthcare Summit 2022.

"Sunt 400.000 de milioane de euro disponibile"

"Putem să punem problema fix din această perspectivă: Cum facem să putem să împingem (n.r. tehnologia) mai repede Ce face Ministerul? Cum se realizează punţi între toţi actorii implicaţi? (...) Până de curând, era o problemă de resursă financiară. Tehnologia şi orice fel de lucru care apare nou şi în care se investesc foarte multe resurse pentru cercetare şi dezvoltare sunt realizate cu costuri semnificative. Nu mai există, de o manieră insurmontabilă, acest impediment.

Există aceste resurse europene aproape fără precedent - deja sunt 400.000 de milioane de euro disponibile pentru patru mari direcţii strategice prin PNRR. Din această perspectivă, partea de finanţare este la îndemână, este accesibilă. Şi, totuşi, la fel de reală şi pertinentă rămâne întrebarea "cum facem să aducem aceste lucruri, să se întâmple pentru noi?" Este foarte mult de muncă, este necesar să găsim toate resursele, nu doar financiare - resurse umane, cele mai potrivite mecanisme. Dar nu putem să facem nimic dacă noi nu reuşim să le explicăm oamenilor avantajele tehnologiei, ale științei, astfel încât să se creeze o adopţie a tehnologiei", a mai spus Baciu.

Evenimentul integral, în materialul video de mai jos:

