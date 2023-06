Dieta bazată pe sațietate sau cea în care numărăm caloriile? Un studiu arată care este cea mai bună alegere pentru tine

Prevalența obezității a crescut de la 30,5% la 41,9% în rândul populației Statelor Unite între 1999 și 2020. În aceeași perioadă, cazurile de obezitate severă au crescut de la 4,7% la 9,2%, scrie Medical News Today.

Reducerea obezității este o țintă cheie de sănătate publică, deoarece poate crește riscul altor afecțiuni cronice de sănătate, cum ar fi diabetul de tip 2. Până acum, cele mai multe recomandări comportamentale pentru reducerea obezității subliniau restricția calorică și micșorarea porțiilor de mâncare.



Cu toate acestea, îngrășatul după pierderea în greutate era inevitabilă. O meta-analiză a 29 de studii despre scăderile în greutate pe termen lung a constatat că aproape 80% dintre participanți și-au recăpătat greutatea în 5 ani.

Dietele care se concentrează pe sațietate





Unele studii sugerează că dietele care se concentrează pe sațietate prin includerea unor niveluri mai mari de proteine ​​și fibre pot fi mai eficiente decât numărarea caloriilor pentru menținerea pierderii în greutate. Sațietatea înseamnă a te simți mulțumit de o masă.

Studii suplimentare ale dietelor care promovează sațietatea ar putea îmbunătăți dietele de slăbire. Recent, cercetătorii au comparat efectele de scădere în greutate a două diete. O dietă s-a concentrat pe alegeri alimentare sănătoase, iar cealaltă pe reducerea aportului de calorii.



Ei au descoperit că dietele bazate pe alegerea alimentelor pot fi o alternativă bună, deși niciuna dintre diete nu a produs rezultate semnificative de scădere în greutate după un an. Studiul a fost publicat în The Annals of Family Medicine.

Reducerea caloriilor versus alimentația sănătoasă



Pentru studiu, cercetătorii au recrutat 261 de participanți adulți care erau supraponderali și din medii cu venituri mici. Participanții aveau o vârstă medie de 42 de ani, aproximativ 95% erau femei.



Au împărțit participanții în două grupuri la întâmplare. Un grup s-a angajat într-o dietă axată pe reducerea caloriilor, în timp ce celălalt a urmat dieta MyPlate, care se concentrează pe aportul sănătos de nutrienți, cu accent pe fructe, legume, cereale, alimente proteice și produse lactate.

Participanții au ținut dietele timp de 12 luni. În cele din urmă, participanții din grupul de intervenție MyPlate și grupul de intervenție cu numărarea caloriilor au pierdut în medie 3,15 centimetri și, respectiv, 2,72 cm din circumferința taliei. Cu toate acestea, cercetătorii au descoperit că nicio dietă nu a produs reduceri semnificative ale greutății corporale. Cei din grupul MyPlate au pierdut în medie 0,34 kilograme, în timp ce persoanele din grupul cu numărarea caloriilor au pierdut în medie 0,75 kg.

Participanții din ambele grupuri au experimentat creșteri ale calității vieții și sănătății mintale.

"MyPlate este pentru majoritatea oamenilor, deoarece presupune doar introducerea unei diete echilibrate cu diferite grupuri de alimente; Numărarea caloriilor poate fi folosită pentru majoritatea alimentelor, dar este mai des folosită la pacienții diabetici", a spus Deepa Iyengar, profesor de medicină de familie și expert în obezitate la McGovern Medical School.

"Oamenii care mănâncă pentru că le este de fapt foame și tânjesc după senzația de sațietate sunt mai potriviți pentru MyPlate. Oamenii care fac gustări dese și care rareori simt senzația reală de foame, sunt mai potriviti pentru numărarea caloriilor. De asemenea, dacă ești o persoană de tip A, care dorește control, s-ar putea să obții mai multe rezultate dacă îți numeri caloriile", a spus Felix Spiegel, chirurg.

