Deochiul, o afecţiune reală sau una închipuită? Dr. Vasile Astărăstoae: Paradoxal, descântecul funcţionează

"În România, nu a existat vânătoarea de vrăjitori ca în vestul Europei. Cel mult puteau fi exilaţi, dar nu au fost niciodată omorâţi .Acelaşi lucru s-a întâmplat şi vraci. Nu a fost niciunul condamnat pentru practicile sale. A fost condamnat prin exil din comunitate, de Biserică, dar nu la moarte. Şi s-a păstrat până în zilele noastre, şi acum există femei care descântă de deochi, femei care spun incantaţii pentru stări de depresii. Paradoxal, au şi efect", a declarat dr. Vasile Astărăstoae.

"Ce este deochiul? E pus pe seama unui gând rău, e ceva parapsihologic? Invidia celuilalt influenţează sănătatea omului şi rezolvă baba vindecătoare cu un descântec?", a întrebat Val Vâlcu.

"Prin descântec sau plante. Exista un fel de farmacologie populară, pe care o recunosc şi cei de azi. Fiecare plantă era specială, modul de preparare era specific pentru fiecare afecţiune. Noi încercăm să explicăm totul, cu gândirea pozitivistă. Dar sunt lucruri care nu pot fi explicate. Există miracol, există reacţii diferite. Noi ar trebui să fim toleranţi, să acceptăm şi să evaluăm apoi astfel de metode, nu să le respingem, considerând că e o blasfemie să utilizezi un lucru sau altul. De altfel, toată istoria ştiinţei şi a medicinei a fost influenţată de cei care nu au crezut în ştiinţă. În ştiinţa oficială, în ce se ştia la acel moment. Exemplul cel mai clasic e Paracelsus, care a fost un rebel, care nu a recunoscut nimic. Şi acum vorbim de el ca unul dintre titanii medicinei medievale.

Deci trebuie să analizăm, iar apoi în funcţie de convingerea noastră să acceptăm sau să combatem prin argumente, nu prin metode punitive", a mai declarat specialistul.

