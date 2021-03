Del Potro vrea să revină în tenis, la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Cred că acesta este anul meu. Jocurile Olimpice mă atrag, asta este motivaţia pe care o am. Genunchiul mi-a dat multe bătăi de cap, nu pot să închid încă această poveste. Simt că mai am mult de dat şi aşa că voi continua să încerc, a declarat Del Potro, campion la US Open în 2009, medaliat cu bronz la JO 2012 şi cu argint la JO 2016, cu prilejul unui eveniment în care a fost onorat ca fiind cel mai bun tenisman argentinian din ultimul deceniu.



Începând cu 2019, Del Potro a suferit trei operaţii la genunchi, ultima având loc în august 2020.



Campionul argentinian de 32 ani a dezvăluit că a urmat diverse tratamente pentru o recuperare completă, dar a avut suişuri şi coborâşuri în refacerea lui, iar durerile l-au forţat să urmărească tenisul la televizor: Uneori mă simt animat privind revenirea, alteori cu greu îmi imaginez aşa ceva, dar simt ceva în mine care mă face să continui lupta. Vreau să-mi închei cariera când cred că va fi potrivit pentru mine şi nu din cauza sănătăţii.



Ultimul meci al lui Del Potro a fost consemnat în 2019, la turneul pe iarbă de la Queen's.