Deficitul de vitamina D, legat de creșterea demenței și a riscului de accident vascular cerebral

Vitamina D a fost mult timp prezentată ca o parte importantă a sănătății unei persoane. Nu numai că este crucială pentru sănătatea oaselor, dar cercetările anterioare arată că vitamina D joacă, de asemenea, un rol important în funcționarea sistemului imunitar, scrie Medical News Today.



În plus, deficiența de vitamina D a fost legată de diabet, boli cardiovasculare și boli respiratorii. Acum cercetătorii de la Universitatea din Australia de Sud spun că au dovezi care leagă deficiența de vitamina D cu un risc crescut de demență și accident vascular cerebral. Studiul a fost publicat recent în The American Journal of Clinical Nutrition.

Ce este demența?



Termenul „demență” se referă la o listă de boli care afectează abilitățile cognitive ale unei persoane. Demența afectează capacitatea oamenilor de a gândi, de a-și aminti și a comunica în mod normal. Peste 55 de milioane de oameni la nivel global trăiesc cu demență. Cercetătorii cred că numărul va crește la 78 de milioane până în 2030.



Cel mai frecvent tip de demență este boala Alzheimer, reprezentând 60% până la 70% din cazurile de demență. Pe lângă demența vasculară cauzată de un accident vascular cerebral, cercetările anterioare arată că pacienții cu accident vascular cerebral au un risc crescut de a dezvolta demență.

Importanța vitaminei D



Cercetătorii au analizat datele genetice de la aproape 295.000 de participanți în baza de date biomedicală Biobank din Marea Britanie pentru acest studiu. Oamenii de știință au măsurat variațiile genelor participanților pentru a afla modul în care un nivel scăzut de vitamina D a afectat creierul oamenilor și riscul acestora de demență și accident vascular cerebral.



Cercetătorii au asociat un nivel mai scăzut de vitamina D cu un volum mai mic al creierului și un risc crescut de demență și accident vascular cerebral. Ei au declarat, de asemenea, că analiza lor genetică susține efectul cauzal al deficienței de vitamina D asupra demenței.

Potrivit prof. Elina Hyppönen, investigator principal și director al Centrului Australian pentru Sănătate de Precizie de la Universitatea din Australia de Sud, cercetătorii au bănuit de mult că vitamina D ar putea avea implicații pentru dezvoltarea bolilor neurocognitive precum demența. Cu toate acestea, au lipsit dovezi în acest sens.

De ce studiu a fost unul complicat





„Într-adevăr, a fost foarte dificil să se dovedească efectele vitaminei D asupra sănătății creierului sau asupra altor boli, în mare parte, deoarece studiile clinice efectuate la persoanele care au deficit clinic de vitamina D nu ar fi etice”, a declarat prof. Hyppönen pentru Medical News.

„Prin urmare, folosind un design genetic nou, am vrut să vedem dacă putem oferi dovezi cauzale pentru rolul vitaminei D în sănătatea creierului și, în mod specific, să vedem dacă îmbunătățirea nicelului vitaminei D în rândul persoanelor care au deficit de vitamina D va ajuta." a explicat ea.



Cercetări anterioare, inclusiv un studiu din 2018 care a efectuat o revizuire sistematică și o analiză a peste 70 de studii clinice și preclinice despre rolul vitaminei D în bolile neurodegenerative precum Alzheimer și boala Parkinson, au concluzionat că nu există dovezi concrete că vitamina D este neuroprotectoare. .

