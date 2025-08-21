Decizie-cheie pentru pacienți: Accesul rapid la tratamente vitale devine text de lege. Reacția președintelui COPAC

Ministerul Sănătății a anunțat, în această dimineață, retragerea prevederii din proiectul de ordonanță care limita dreptul pacienților de a apela la ordonanța președințială pentru accesul la tratamente. Decizia vine după consultări directe cu asociațiile de pacienți și cu reprezentanți din justiție și a fost motivată prin necesitatea de a găsi mecanisme corecte, rapide și etice pentru accesul la medicamente, mai ales atunci când nu există alternative terapeutice. În ultimii ani, numeroase cazuri au arătat că birocrația și termenele lungi pentru aprobarea rambursării pot pune viața pacienților în pericol, forțându-i să apeleze la instanțe pentru a obține tratamentul salvator. În acest context, Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC), a acordat DC News un interviu în care explică implicațiile acestei măsuri și modul în care aceasta ajută pacienții.

Președintele COPAC explică faptul că întâlnirea cu ministrul Rogobete a fost esențială pentru clarificarea poziției pacienților. „Noi, asociațiile de pacienți, am avut o întâlnire ieri cu domnul ministru al Sănătății. Am avut o discuție numai pe acest subiect, pe ordonanță, și dintre toate propunerile, acesta a fost singurul subiect care a creat divergențe, pentru că nu am putut să fim de acord cu prevederea care limita posibilitatea pacienților de a apela la procedura ordonanței președințiale pentru acces la medicamente. Domnul ministru a înțeles părerea noastră, că nu avem cum să o susținem. E libertatea fiecăruia dintre noi să putem să găsim soluții pentru sănătatea noastră atunci când autoritatea sau legislația nu ne permite și să putem să mergem în instanță și cred că ăsta e un drept constituțional peste care nicio lege sau nicio ordonanță nu poate trece”, explică el.

Radu Gănescu salută decizia ministerului și subliniază importanța dialogului: „Se pare că dimineață, probabil după o evaluare mult mai corectă a acestei prevederi, a fost retrasă, și pe această cale salutăm decizia și suntem bucuroși că putem să avem dialog și să putem schimba păreri și, atunci când nu sunt lucruri care ar fi funcționale pentru sistemul de sănătate sau pentru pacienți, ele să nu fie puse în practică”.

Referitor la modul în care mecanismul funcționa până acum, președintele COPAC subliniază că majoritatea tratamentelor vizate erau off-label, adică medicamente care sunt rambursate pentru anumite indicații, conform protocolului, dar nu și pentru alte patologii în care există dovezi științifice privind eficacitatea lor. „Asta este una dintre medicațiile pe care marea majoritate a pacienților merg în instanță. Altele sunt medicamente care încă nu sunt rambursate în România, care așteaptă un an-doi până sunt evaluate și trecute în sistemul de rambursare și la care pacienții nu au alternative terapeutice. Practic, prin ordonanță președințială, pacientul dă în judecată Casa Națională de Sănătate, dar ordonanța președințială e un avantaj, că nu așteaptă până se termină tot procesul de un an-doi, ci intră imediat în vigoare, pacientul are acces la tratament și, bineînțeles, de-a lungul timpului se judecă respectivul proces și ori câștigă Casa după un an-doi și atunci pacientul e obligat să plătească toate costurile, ori câștigă pacientul, dar între timp el și-a salvat viața”, explică acesta.

Întrebat dacă decizia ministerului înseamnă că nu mai există nicio limitare pentru accesul la acest tip de procedură civilă, Gănescu afirmă că aceasta deschide calea imediată la medicamentele vitale: „Da, prin această decizie, practic pacientul are imediat acces la tratamentul respectiv care este nerambursabil sau este sub formă off-label și cumva viața nu îi mai este pusă în pericol pentru că are o posibilitate, o șansă să se trateze fără a aștepta până când statul român decide prin legislația în vigoare să ramburseze acel medicament sau acea indicație terapeutică”.

În final, președintele COPAC a insistat asupra nevoii unei schimbări legislative care să facă procesul de evaluare și intrare în rambursare mai rapid și predictibil. „Cred că prioritatea este schimbarea legislativă pentru ca acest proces să fie unul mai predictibil, sustenabil și rapid, tocmai pentru a nu mai avea astfel de cazuistici. Statul oricum va plăti, fie că pacientul dă în judecată, fie că pacientul are acces la tratament. Pentru a evita astfel de lucruri, un proces legislativ mai simplu, mai transparent, mai sustenabil din punct de vedere al finanțării, mai coerent, ar ajuta foarte mult atât autoritățile, cât și pacienții. Să te duci în instanță, să iei avocat, este un proces anevoios, trebuie să recunoaștem”, conchide acesta.

