Dr. Codrin Huszar, medic primar ortopedie și traumatologie în cadrul clinicii SANADOR, cu competență în chirurgie artroscopică, a vorbit despre monturi - acele proeminențe osoase dureroase care apar la baza degetului mare, când acesta se îndreaptă spre celelalte degete, deformând piciorul.

El a explicat că deși mulți oameni au impresia că afecțiunea este o problemă minoră, în realitate monturile nu reprezintă doar un deficit estetic, ci pot afecta grav mersul.

"Pare o problemă minoră în comparație cu alte afecțiuni extrascheletice și chiar cu probleme ortopedice în general: o problemă a șoldului sau a genunchiului, însă atinge un pic din tot. Este în primul rând un deficit estetic, în sensul că e o proeminență care strică forma ideală a piciorului natural, dar dincolo de partea asta estetică vine cu o mulțime de aspecte funcționale, cum ar fi faptul că proemină și predispune la un conflict cu încălțămintea - produce durere, faptul că acest mont nu e ceva ce a crescut acolo, adică nu e pur și simplu o depunere de calciu, ci este o deformare a articulației care nu mai funcționează cum trebuie.

Dr. Codrin Huszar, despre momentul în care devine și mai greu să găsești încălțăminte potrivită

Articulația de la baza degetului mare este printre cele mai importante la mers și atunci dacă ea nu funcționează cum trebuie merg solicitări care nu sunt normale pe celelalte zone ale piciorului și vorbim acum despre a doua cauză a durerii.

Pe măsură ce avansează diformitatea și afectează nu numai degentul mare ci și degetul mare care se deformează împinge și deformează și degetele mici, devine și mai inestetic, devine și mai greu să găsești încălțăminte potrivită care să nu te bată și să nu te doară, devine și mai greu de mers, solicită articulațiile din jur și crează probleme și acolo", a explicat dr. Codrin Huszar, specialist în ortopedie și traumatologie, la DC News și DCMedical.