€ 5.0879
|
$ 4.4034
|

Subcategorii în Sanatate

 
Data publicării: 22:55 14 Oct 2025

EXCLUSIV De ce monturile nu sunt o problemă minoră. Dr. Huszar: E o deformare a articulației
Autor: Doinița Manic

monturi doctor Foto: Pixabay
 

Dr. Codrin Huszar, medic primar ortopedie și traumatologie, a explicat de ce monturile nu sunt o problemă minoră, așa cum cred mulți.

Dr. Codrin Huszar, medic primar ortopedie și traumatologie în cadrul clinicii SANADOR, cu competență în chirurgie artroscopică, a vorbit despre monturi - acele proeminențe osoase dureroase care apar la baza degetului mare, când acesta se îndreaptă spre celelalte degete, deformând piciorul.

El a explicat că deși mulți oameni au impresia că afecțiunea este o problemă minoră, în realitate monturile nu reprezintă doar un deficit estetic, ci pot afecta grav mersul.

"Pare o problemă minoră în comparație cu alte afecțiuni extrascheletice și chiar cu probleme ortopedice în general: o problemă a șoldului sau a genunchiului, însă atinge un pic din tot. Este în primul rând un deficit estetic, în sensul că e o proeminență care strică forma ideală a piciorului natural, dar dincolo de partea asta estetică vine cu o mulțime de aspecte funcționale, cum ar fi faptul că proemină și predispune la un conflict cu încălțămintea - produce durere, faptul că acest mont nu e ceva ce a crescut acolo, adică nu e pur și simplu o depunere de calciu, ci este o deformare a articulației care nu mai funcționează cum trebuie.

Dr. Codrin Huszar, despre momentul în care devine și mai greu să găsești încălțăminte potrivită

Articulația de la baza degetului mare este printre cele mai importante la mers și atunci dacă ea nu funcționează cum trebuie merg solicitări care nu sunt normale pe celelalte zone ale piciorului și vorbim acum despre a doua cauză a durerii.

Pe măsură ce avansează diformitatea și afectează nu numai degentul mare ci și degetul mare care se deformează împinge și deformează și degetele mici, devine și mai inestetic, devine și mai greu să găsești încălțăminte potrivită care să nu te bată și să nu te doară, devine și mai greu de mers, solicită articulațiile din jur și crează probleme și acolo", a explicat dr. Codrin Huszar, specialist în ortopedie și traumatologie, la DC News și DCMedical. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Dr. Codrin Huszar
monturi
ortopedie
picior
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Cel mai periculos fenomen care poate apărea pe șosea. Titi Aur: Dacă reduci viteza, amplifici derapajul
Publicat acum 35 minute
Regele Charles, anunț important despre un eveniment istoric care va avea loc în doar câteva săptămâni
Publicat acum 37 minute
Momentul în care apare montul: Deja structurile au cedat
Publicat acum 39 minute
Misterul ”primului semn de viață” dat de Michael Schumacher după gravul accident din 2013
Publicat acum 51 minute
Instagram adaugă o nouă restricție pentru adolescenți, inspirată din filme
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Oct 2025
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat pe 13 Oct 2025
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
Publicat pe 13 Oct 2025
Tânăr din București, speriat după ce Poliția i-a bătut la ușă: MApN cheamă la instrucție. Amendă de 4.000 de lei dacă nu vă prezentați
Publicat pe 13 Oct 2025
Trump, șocat: Ce ai putut vorbi cu Putin 5 ore?! Discuția trebuia să dureze 15 minute
Publicat pe 13 Oct 2025
Combinația fatală care a ucis-o pe mama din București. Titi Aur: Când îți cumpără tata BMW, te consideri stăpânul șoselelor
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close