De ce a fost pus Adrian Câciu la MIPE. Chirieac se întreabă dacă se vrea blocarea sumelor rămase de încasat în 2023

"Două ministere ne-au lăsat cu gura căscată. Tristul de Câciu, Adrian Câciu de la Finanţe, e mutat la Fonduri Europene şi Marcel Boloş, care nu a făcut o brânză cine ştie ce la MIPE, a fost mutat la Finanţe. E drept, nu a fost dezastru precum Câciu", a punctat Bogdan Chirieac la Miercurea Neagră.

"Anul trecut, România a luat cele mai multe fonduri europene. Multe, nu ştiu, vreo 6 miliarde sau 9. Nu mai ştiu. De luat le-a luat cumva", a intervenit Mugur Ciuvică.

"Dar de ce să îl pui pe Câciu acolo? Vrei să blochezi ce mai e de luat?", a mai întrebat Bogdan Chirieac.

"Deci Boloş, după părerea mea, la MIPE, nu ştiu cât a făcut el personal, că şi UE a mai dat drumul la fonduri pentru România de când e România copil cuminte... Dar Câciu la Finanţe a fost zero. Şi presupun că zero o să fie şi la Fonduri Europene. Presupun că nu au pe altcineva mai bun. Că pe Câciu sau pe Boloş nu îi văd susţinuţi de biserici din astea din afara partidelor, cred că sunt chestii interne. Nu văd entităţi telefonice la ăştia doi. Nu o să fie nici mai bine, nici mai rău. Va fi cam la fel ca până acum", a mai precizat Mugur Ciuvică.

"Dom'le, avionul e pe picaj. Până acum un an şi jumătate era pe stabilitate, pe altitudine, vibra o aripă. Dar acum a luat-o cu botul în jos", a mai intervenit Bogdan Chirieac, moment în care Ciuvică a spus, simplu, "Ghinion!".

Noul Guvern Ciolacu, contestat. Ciuvică i-a găsit deja problemele

Analistul politic Bogdan Chirieac şi Mugur Ciuvică, preşedintele Grupului de Investigaţii Politice, au discutat în cadrul unei noi ediţii a emisiunii Miercurea Neagră despre rotativa guvernamentală.

'V-am spus că se face rotativa, dacă se face, se face, dacă nu, nu se face. V-am spus că nu o să fie nicio problemă?! Singura surpriză, de fapt mini-surpriză, a fost cu UDMR-ul. ', a declarat Mugur Ciuvică

'Mai bine prezentați timpul probabil, nu aveți cum să greșiți.', a replicat Bogdan Chirieac.

'V-am explicat de mai multe ori, m-am plictisit deja, că această rotativă nu are nicio importanță. Dacă se face, se face, dacă nu, nu se face, oricum o să aveți, în continuare, cam același guvern, cu mici schimbări pe la ministere, niște bisericuțe din partide și din afara partidelor, care își mai pun câte un om. Guvernul în sine rămâne exact același guvern, cu exact același slăbiciuni, probleme. Nu se schimbă absolut nimic. Se schimbă Ciolacu cu Ciucă. Ce e aia? Gândiți-vă așa: Ciucă și Ciolacu, ce importanță are cine e prim-ministru? La Guvern nu contează cât de bun ești om politic, va fi același guvern ca până acum 1 an și jumătate. Nu se schimbă nimic cu Guvernul. Ce program de guvernare? Râde lumea! Au schimbat câțiva miniștri de colo-colo și au pus 2-3 ciudați în Guvern.', a mai spus Ciuvică.

