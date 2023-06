Mugur Ciuvică a spus că, în opinia sa, nu are nicio importanță rotativa guvernamentală, neschimbând nimic rocada dintre Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu.

Analistul politic Bogdan Chirieac şi Mugur Ciuvică, preşedintele Grupului de Investigaţii Politice, au discutat în cadrul unei noi ediţii a emisiunii Miercurea Neagră despre rotativa guvernamentală.

'V-am spus că se face rotativa, dacă se face, se face, dacă nu, nu se face. V-am spus că nu o să fie nicio problemă?! Singura surpriză, de fapt mini-surpriză, a fost cu UDMR-ul. ', a declarat Mugur Ciuvică

'Mai bine prezentați timpul probabil, nu aveți cum să greșiți.', a replicat Bogdan Chirieac.

'V-am explicat de mai multe ori, m-am plictisit deja, că această rotativă nu are nicio importanță. Dacă se face, se face, dacă nu, nu se face, oricum o să aveți, în continuare, cam același guvern, cu mici schimbări pe la ministere, niște bisericuțe din partide și din afara partidelor, care își mai pun câte un om. Guvernul în sine rămâne exact același guvern, cu exact același slăbiciuni, probleme. Nu se schimbă absolut nimic. Se schimbă Ciolacu cu Ciucă. Ce e aia? Gândiți-vă așa: Ciucă și Ciolacu, ce importanță are cine e prim-ministru? La Guvern nu contează cât de bun ești om politic, va fi același guvern ca până acum 1 an și jumătate. Nu se schimbă nimic cu Guvernul. Ce program de guvernare? Râde lumea! Au schimbat câțiva miniștri de colo-colo și au pus 2-3 ciudați în Guvern.', a mai spus Ciuvică.

'Domnul Iohannis rezistă, nu știu cât, dar văd că acum rezistă. Cine l-a crezut (n.red când a zis că nu mai pune premier PSD) a fost fraier, să nu îl mai creadă! Și, în general, să nu mai creadă chestii d-astea. Atunci au fost niște declarații de campanie, că era el cocoș, credea că a condus campania PNL-ului, de a luat apoi PNL 20%.', a mai zis Mugur Ciuvică.

Noul Guvern condus de Marcel Ciolacu ar urma să fie cuprins din următorii miniștri.

* prim-ministru - Marcel Ciolacu;



* viceprim-ministru - Marian Neacşu (propus de PSD);



* viceprim-ministru şi ministrul Afacerilor Interne - Cătălin Predoiu (propus de PNL);



* ministrul Afacerilor Externe - Luminiţa Odobescu (propusă de PNL);



* ministrul Apărării Naţionale - Angel Tîlvâr (propus de PSD);



* ministrul Justiţiei - Alina Gorghiu (propusă de PNL);



* ministrul Transporturilor şi Infrastructurii - Sorin Grindeanu (propus de PSD);



* ministrul Finanţelor - Marcel Boloş (propus de PNL);



* ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Adrian Câciu (propus de PSD);



* ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Florin Barbu (propus de PSD);



* ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului - Radu Oprea (propus de PSD);



* ministrul Energiei - Sebastian Burduja (propus de PNL);



* ministrul Mediului - Mircea Fechet (propus de PNL);



* ministrul Dezvoltării - Adrian Veştea (propus de PNL);



* ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării - Ivan Bogdan-Gruia (propus de PSD);



* ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale - Marius Budăi (propus de PSD);



* ministrul Sănătăţii - Alexandru Rafila (propus de PSD);



* ministrul Educaţiei - Ligia Deca (propusă de PNL);



* ministrul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse - Gabriela Firea (propusă de PSD);



* ministrul Culturii - Raluca Turcan (propusă de PNL).

