David Popovici, calificat în finala probei de 200 m liber la Europene

Înotătorul român David Popovici s-a calificat, duminică, în finala probei de 200 m liber, la Campionatele Europene de nataţie de la Roma, după ce a obţinut cel mai bun timp din semifinale.

Popovici, campionul mondial la 200 m liber, a fost înregistrat cu timpul de 1 min 44 sec 91/100. În seriile de duminică dimineaţa, Popovici a obţinut al doilea timp, 1 min 46 sec 87/100, cel mai rapid fiind maghiarul Kristof Milak, în 1 min 46 sec 26/100. Milak a ratat calificarea în finală (1:47.37 ), fiind a doua rezervă.

Finala la 200 m liber va avea loc luni, de la ora 19:06 (ora României). David Popovici deţine recordurile european şi mondial de juniori (1:43.21) în această probă, din iunie, de la Mondialele de seniori de la Budapesta. Sâmbătă, Popovici a cucerit titlul în proba de 100 m liber, cu un nou record mondial (46 sec 86/100).

Adrian Rădulescu şi-a amintit de prima sa întâlnire cu David Popovici: "David a venit la clubul nostru când avea nouă ani. Nu era cel mai uşor de antrenat, căuta mai ales să se distreze, ca toţi puştii. Avea însă ceva special, era foarte competitiv."



Întrebat dacă a văzut imediat potenţialul lui Popovici, Rădulescu a răspuns: "Nu chiar. Aveam mulţi înotători talentaţi. Unii erau concentraţi pe antrenamente, alţii pe distracţie. A fost nevoie de timp ca să se vadă că ar putea să se concentreze pe antrenamente şi să progreseze. Avea probabil 10 sau 11 ani când a înţeles despre ce este vorba."



"Eram în cantonament, el trebuie să fi avut zece ani, am organizat o competiţie cu înotători de aceeaşi vârstă. Douăzeci şi cinci de metri de înotat şi ultimul era eliminat. Doi băieţi erau mai buni ca el, am început jocul. De fiecare dată, David termina penultimul. În faţă, au vrut să arate că sunt buni şi au obosit. În finală, ultimul nu mai avea energie şi David a câştigat. Deci la 10 ani avea deja inteligenţă şi talent", a spus antrenorul.



Întrebat ce îl face pe Popovici atât de special, Rădulescu a explicat: "Este gata să asculte. Are însă nevoie de

informaţii, de argumente. Asta înseamnă că în timp a dobândit multe cunoştinţe despre înot. Era pregătit să înţeleagă înotul încă de la început. De asemenea, este dispus să facă sacrificiile necesare oricărui sportiv profesionist. Să planifice ieşirile, vacanţele, familia sa, având mereu în minte programul competiţiilor. Când iese, e mereu primul care se întoarce (...) De asemenea, îşi stabileşte obiective personale, dar se gândeşte şi la altele, mai mari. Nu este vorba doar de câştigarea unor medalii, ci de a deveni o sursă de inspiraţie pentru ceilalţi înotători."



"Da, este incredibil că asta se întâmplă atât de repede", când Popovici are doar 17 ani, a recunoscut Rădulescu, scrie Agerpres.



La întrebarea cum a adaptat tehnica la morfologia atât de fină a lui Popovici, Rădulescu a răspuns: "David are un simţ acut al apei. Este o discuţie pe care am avut-o cu analistul video: întrebarea nu este forţa pe care o putem genera, ci modul în care o introducem în viteza pe care o dezvoltăm. Deci, da, este foarte fin, dar are suficientă forţă pentru a înota la viteze mai mari. Dacă era mai puternic, nu ştiu dacă putea înota mai repede. Probabil. Dar tehnica lui şi felul în care simte apa ar trebui adaptate. În septembrie va împlini 18 ani, corpul lui va creşte, va evolua spre cel al unui bărbat. Este o provocare să găseşti calea potrivită, pentru a obţine echilibrul potrivit între forţă şi eficienţă. Vom vedea în următorii cinci sau şase ani."



Rădulescu s-a referit la relaţia lui cu Popovici, care vorbeşte adesea despre încrederea pe care o are în staff-ul său.



"(Relaţia) nu este întotdeauna aceeaşi. Uneori, pedagogul trebuie să fie în faţă, alteori în spate, alteori lângă el. Uneori, trebuie să ascult mai mult ce spune, ce gândeşte. Uneori este invers, el trebuie să-mi asculte ideile. Nu este un demers autocratic, mai degrabă o relaţie de antrenament prietenească. Trebuie de asemenea să accepte că nu are întotdeauna dreptate. Este important pentru încrederea sportivului. Onestitatea este fundamentală pentru încredere", a declarat Rădulescu.



Antrenorul a fost întrebat dacă era conştient că viaţa lui Popovici se va schimba după ce a realizat dubla 100-200 m la Mondialele de la Budapesta.



El a răspuns: "Este efectiv o creştere uriaşă a popularităţii sale. Toată lumea îl recunoaşte pe stradă. Şi sunt momente foarte emoţionante, cum a fost marţi, la venirea noastră. Erau nişte muncitori care lucrau pe acoperişul de deasupra tribunei. O clipă, toată lumea a tăcut şi unul din băieţi a spus: 'E David! E David! Te rog, câştigă medalia. Vrem să fim acolo când o s-o câştigi.' Erau români. Astfel de întâlniri sunt lucrul cel mai important."



David Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 100 m liber, sâmbătă, la Campionatele Europene de nataţie de la Roma, cu un nou record mondial, 46 sec 86/100.

