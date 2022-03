Daniel Onoriu, primele declarații după ieșirea din comă: Mai am de tras până la vindecare. De acum, am să fiu șofer în slujba Domnului

"Sunt acasă, în sânul familiei! Înconjurat doar de persoanele dragi sufletului meu. Cum să mă simt? Minunat! Din păcate, unele familii sunt despărțite în acest moment. Fugite din sânul familiei, prin alte țări, din cauza războiului, și asta e tare dureros. E minunat să ai familie și, mai ales, parte de ea", a spus Daniel Onoriu pentru click.ro.

"A fost greu! Încă îmi este greu și știu că mai am de tras până la vindecare și normalitate, dar când Dumnezeu vindecă, vindecă total! Când, dacă El vrea! Cum? Știe El… Urmează un proces de recuperare anevoios. Fac ședințe de kinetoterapie însoțite de masaj medical, zilnic! Chiar dacă sunt acasă, sunt sub supraveghere medicală. Sunt în legătură permanentă cu doctorii. Sunt ascultător și urmez sfaturile medicilor, pe care le respect cu strictețe!", a mai spus acesta.

"Am să fiu șofer în slujba Domnulu"

"Am pus casca în cui, de acum am să șofez în cea mai frumoasă cursă a vieții mele! Am să fiu șofer în slujba Domnului, am să călătoresc și am să caut să fiu fericit alături de familia mea! În slujbe de evanghelizare, în vacanțe! Asta e “pista” dorințelor mele!", a spus Onoriu.

"Mulțumesc Domnului Dumnezeu pentru că mi-a prelungit firul vieții și astăzi sunt alături de voi și pot să vă spun despre minunea pe care o trăiesc! Mulțumesc miilor de persoane ce s-au rugat și au postit pentru vindecarea mea. Mulțumesc tuturor celor ce au donat sange, mulțumesc vouă, celor ce v-ați interesat de starea mea de sănătate. Ce vă doresc? Multă sănătate și să aveți parte de Dumnezeu! El e viu! Și datorita Lui… și eu!", a mai spus pilotul de raliu.

Daniel Onoriu a fost la un pas de moarte după ce a suferit o intervenție de micșoare a stomacului în Turcia. În luna decembrie a anului trecut, pilotul a ajuns în stare gravă la spital, iar medicii din România l-au băgat imediat în operație deoarece avea sângerări interne. Daniel Onoriu a fost băgat în comă indusă din cauza durerilor mult prea mari. Din fericire, pilotul s-a trezit din comă, iar starea lui de sănătate este din ce în ce mai bună. De două zile, pilotul a revenit acasă.

