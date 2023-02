Dan Negru: Nae Alexandru, prietenul meu, e miracolul vieții. Avea 4 luni în `77, când salvatorii l-au găsit în brațele bunicii moarte

”Cutremurele îmi aduc aminte de Nae Alexandru, prietenul meu, actor la Teatrul Tănase. Nae e miracolul! Avea 4 luni în 1977 când blocul în care locuia s-a prăbușit omorându-i familia! Salvatorii l-au găsit în brațele bunicii, moartă, care l-a protejat cu propriul corp și cu propria-i viață. Nae e miracolul vieții...” a scris realizatorul de televiziune Dan Negru pe Facebook.

Actorului Nae Alexandru a fost cel mai tânăr supraviețuitor al cutremurului din 4 martie 1977. Când abia descoperea lumea, la doar câteva săptămâni, Nae Alexandru a trecut prin cel mai marcant moment al vieții sale: seismul devastator avea să prăbușească clădirea în care locuia familia sa, iar el, bebelușul, avea să fie protejat de bunica sa. Salvatorii l-au găsit pe bebeluș în viață, în brațele bunicii care murise protejând cu propriul trup pe cel care astăzi este actorul Nae Alexandru. Minunea a fost făcută de iubire. Lui Nae, Dumnezeu i-a dat harul de a face oamenii fericiți prin spectacolele în care joacă. Cel mai important rol al său este să facă oamenii să râdă.

Astăzi, în Turcia, se speră la astfel de minuni, în urma cutremurelor puternice care au zguduit sudul țării, dar și Siria. Sunt mii de morți, iar acțiunile de salvare continuă. Speranțele salvatorilor sunt, ca sub molozul ce a rămas în urma blocurilor, să fie o fărâmă de viață, o speranță că viața merge mai departe. Astăzi, de sub un bloc în care se știe că se aflau 11 oameni, au fost scoși, până la ora aceasta, doi, dar ambii fără viață. Unul este un băiețel de 10-11 ani. Dar minunile apar în cele mai crunte situații. În Siria, un copil a fost născut sub dărâmături.

Bilanț Siria

Cel puţin 1.823 de persoane au murit şi aproape 4.000 au fost rănite în Siria, în urma cutremurelor produse luni în Turcia vecină, au anunţat marţi autorităţile şi salvatorii, într-un bilanţ actualizat - transmite Reuters.



Agenţia de presă de stat SANA a relatat că cel puţin 812 persoane au murit şi 1.449 au fost rănite în provinciile controlate de guvern din Alep, Latakia, Hama, Idlib şi Tartous.



De asemenea, echipa de salvare a "Căştilor Albe" a anunţat că cel puţin 1.020 persoane au murit şi 2.400 au fost rănite în regiunile din nord-vest controlate de opoziţie.

Bilanț Turcia

Cel puţin 4.544 de persoane au murit şi 26.721 au fost rănite în 10 provincii din Turcia, după ce două cutremure puternice au zguduit luni partea de sud a ţării, conform bilanţului actualizat în cursul zilei de marţi de Autoritatea de gestionare a dezastrelor şi a situaţiilor de urgenţă din această ţară (AFAD).



Un total de 59.971 de salvatori lucrează în zonă, dintre care 3.200 provin din 65 de ţări, a precizat AFAD într-un comunicat citat de Anadolu.



Vicepreşedintele Fuat Oktay a declarat că un total de 380.500 de persoane afectate au fost adăpostite în cămine ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi ale Ministerului Tineretului şi Sportului.

