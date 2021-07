Dan Negru, înaintea semifinalei Italia - Spania: România ar avea stadioane pline în orice oraş european. Echipă n-avem...

"1.2 milioane de romăni in Italia vs 1,1 milioane de români in Spania! Pe un stadion din Anglia, țara cu 600 mii de români. Asta e semifinala! România, țara cu cei mai multi emigranți din Europa ar avea stadioane pline cu suporteri in orice oraș european. Echipă n-avem...", a scris Dan Negru pe Facebook.

EURO 2020: Italia - Spania, echipele de start

Italia a făcut o singură modificare în echipa de start pentru semifinala cu Spania, programată marţi seara pe Stadionul Wembley din Londra, la EURO 2020 la fotbal, faţă de partida din sferturi, titularizarea lui Emerson în locul lui Spinazzola (accidentat).



În formula de start a Spaniei s-au produs trei modificări faţă de ultimul joc, cel cu Elveţia, din sferturi. Au ieşit Sarabia (accidentat), Pau Torres şi Alvaro Morata, înlocuiţi de Dani Olmo, Eric Garcia, respectiv Mikel Oyarzabal.



Echipele de start:

Italia: 21. Gianluigi Donnarumma - 2. Giovanni Di Lorenzo, 19. Leonardo Bonucci, 3. Giorgio Chiellini (căpitan), 13. Emerson Palmieri - 18. Nicolo Barella, 8. Jorginho, 6. Marco Verratti - 14. Federico Chiesa, 17. Ciro Immobile, 10. Lorenzo Insigne. Selecţioner: Roberto Mancini.

Rezerve: 1. Salvatore Sirigu, 26. Alex Meret - 5. Manuel Locatelli, 9. Andrea Belotti, 11. Domenico Berardi, 12. Matteo Pessina, 15. Francesco Acerbi, 16. Bryan Cristante, 20. Federico Bernardeschi, 23. Alessandro Bastoni, 24. Alessandro Florenzi, 25. Rafael Toloi.

Spania: 23. Unai Simon - 2. Cesar Azpilicueta, 12. Eric Garcia, 24. Aymeric Laporte, 18. Jordi Alba - 8. Koke, 5. Sergio Busquets (căpitan), 26. Pedri - 11. Ferran Torres, 21. Mikel Oyarzabal, 19. Dani Olmo. Selecţioner: Luis Enrique.

Rezerve: 1. David de Gea, 13. Robert Sanchez - 3. Diego Llorente, 4. Pau Torres, 6. Marcos Llorente, 7. Alvaro Morata, 9. Gerard Moreno, 10. Thiago Alcantara, 14. Jose Gaya, 16. Rodri, 17. Fabian Ruis, 20. Adama Traore.



Arbitru: Felix Brych; arbitri asistenţi: Mark Borsch, Stefan Lupp (toţi din Germania); al patrulea oficial: Serghei Karasev; arbitru asistent de rezervă: Maksim Gavrilin (ambii din Rusia)

Arbitru video: Marco Fritz; arbitri asistenţi video: Christian Dingert, Christian Gittelmann, Bastian Dankert (toţi din Germania)

Observator UEFA pentru arbitri: Hugh Dallas (Scoţia)