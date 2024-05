Daliana Răducan, pregătiri pentru nunta cu Răzvan Simion: "Mă simt copleșită. Credeți că e ușor?"

"Se apropie ziua cea mare și mă simt copleșită de emoții. Credeți că e ușor pentru o arhitectă să decidă fiecare detaliu pentru rochia de mireasă? (...) Fiecare schița și fiecare detaliu au fost gândite să reflecte personalitatea mea, iar tot procesul creativ a fost o plăcere și o experiență memorabilă pentru mine”, a transmis Daliana Răducan pe Instagram.

"Am plănuit toate detaliile"

"Cred că am îndeplinit cumva criteriile până acum. Noi suntem logodiți de aproape un an și urmează să ne căsătorim vara aceasta. Cred că el și-a dorit un companion de viață pe care să simtă că se poate baza, cu care să simtă că se poate dezvolta, cu care știe că poate să își clădească o viață frumoasă. (…) Am plănuit toate detaliile. Am început, am dat drumul la rochia de mireasă, am trimis invitațiile”, a declarat Daliana Răducan, în podcastul Conversații Liminale, potrivit elle.ro.

"Relația cu Răzvan este unul dintre cele mai bune lucruri care mi s-au mai întâmplat"

Cât despre relația cu matinalul de la Neatza, aceasta a mai spus că "cea mai grea a fost tranziția de la persoană necunoscută la persoană publică, momentul în care m-am cuplat cu Răzvan, care este persoană publică. A fost cea mai grea tranziție pentru mine. La începutul relației, oamenii erau extrem de curioși. Oriunde intram cu Răzvan, oamenii se uitau insistent la noi. Îmi aduc aminte că, atunci când ne-am mutat împreună, am ieșit pe terasa blocului unde locuiam împreună și ne-am trezit efectiv cu paparazzii la geam. (…) Relația cu Răzvan este unul dintre cele mai bune lucruri care mi s-au mai întâmplat, dar a trebuit să fac față la foarte multe situații cu care m-am obișnuit astăzi. (…) Am evoluat foarte mult împreună”.

Daliana Răducan și Răzvan Simion sunt împreună din vara anului 2020, dar au fost discreți cu relația lor. Cei doi au fost surprinși împreună în Istanbul, imediat după despărțirea de Lidia Buble, însă prezentatorul TV a negat atunci că ar avea o nouă relație.

Daliana Răducan a făcut parte din echipa "Visuri la cheie", emisiunea de la PRO TV, fiind arhitect și designer de interior. De câțiva ani, ea lucrează pe cont propriu, având un birou cochet în București.

