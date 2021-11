De obicei, Venus parcurge un semn în aproximativ o lună, dar de această dată va petrece mai mult timp pentru că va și retrograda, în perioada 19 decembrie 2021 - 29 ianuarie 2022. Relațiile vechi vor trece prin teste. De asemenea, vom căuta relații atât pentru siguranța emoțională, cât și pentru cea materială. Vom fi atrași de parteneri cu diferență de vârstă și ne vom feri de idile. Partenerii vor dori fapte și nu vorbe.

„Nu recomand căsătoriile pe Venus retrograd. Nu recomand căsătoriile de pe 6 noiembrie 2021 până pe 29 ianuarie 2022. Și când mă gândesc la căsătorie nu mă gândesc la cea religioasă, ci la semnătură. Venus va revizui multe semnături și, dacă semnătura voastră nu este autentică, nu sunteți într-o relație care să vă ajute să construiți, va fi revizuită aici pe Venus în Capricorn”, a explicat Daniela Simulescu, astrolog DCNews și redactor șef Astrosens.

Dacă ai următoarea zodie, atenție

„Venus în Capricorn îi va afecta cel mai mult pe cei cu marcaj cardinal în astrogramă. Vorbim de Balanță, Berbec, Rac și Capricorn. Cei care au aceste marcaje în astrograma lor vor resimți mult mai bine Venus în Capricorn”, a subliniat Daniela Simulescu.

Amintim că luna noiembrie reprezintă o perioadă astrologică importantă, fiind marcată şi de o eclipsă.

În noiembrie, mai exact pe data de 19 noiembrie, avem o eclipsă, o Lună Plină în Taur, care are foarte multe implicaţii pe astrograma României. În jurul datei de 19 noiembrie, înainte sau după, să fim foarte atenţi la ceea ce se întâmplă. Această Lună Plină are implicaţii atât la nivel individual, naţional, cât şi mondial. Eclipsa din data de 19 noiembrie se numără printre cele mai importante evenimente astrologice din 2021, mai ales că are un rol important și în astrograma României. La nivel individual, va zgudui câteva dintre atașamentele puternice. Cei cu marcaj fix, mai ales Taurii și Scorpionii, vor trece printr-o serie de evenimente memorabile.

Horoscop marți, 9 noiembrie 2021

Berbec

S-ar putea ca mintea ta să exagereze unele aspectea. De aceea, astrele îți recomandă să fii mult mai vigilent și să cauți probe de fiecare dată.

Taur

Este posibil să te înțelegi mai greu cu partenerul pentru că acesta este mai incisiv. În orice caz, trebuie să știi că nu ești tu de vină pentru starea lui.

Gemeni

Conflictele de la locul de muncă nu vor ajuta la nimic, ba chiar vor întârzia rezolvarea proiectelor. Nu le da atenție colegilor agresivi.

Rac

Le vei face reproșuri celor care nu îți oferă atenția pe care crezi că o meriți. Astăzi vrei să pui în valoare cu adevărat propria persoană.

Leu

Ar fi bine să nu te implici direct în disputele familiei. Tu vrei să ajuți, dar de fapt s-ar putea să îți faci mai rău. De altfel, evită orice tensiune din jurul tău.

Fecioară

Puterea ta de convingere este uimitoare, indiferent unde ai folosi-o. Apropiații te vor considera prea exagerat, dar nici nu contează dacă ai rezultate.

Balanță

Ai nevoie de o persoană care să te sfătuiască atunci când vrei să faci o investiție. Pentru că altfel s-ar putea să te grăbești în defavoarea ta.

Scorpion

Vei fi destul de agitat și anxios. Oamenii dragi te vor evita, iar colegii vor încerca să nu te bage în seamă. Un lucru e clar: ai idei foarte bune.

Săgetător

Vei fi bântuit de fantomele trecutului. Ți se vor activa unele frici de care ai crezut că ai scăpat. Însă vei întâlni unele situații cu factori declanșatori.

Capricorn

Ai cerințe prea mari de la oamenii apropiați. Îi obligi să își depăsească limitele. Pe de o parte e bine, dar pe de altă parte nu vor vedea cu ochi buni gestul tău.

Vărsător

Vei fi prea autoritar. Chiar și pentru gusturile tale. Nu mai vrei să fii tolerant cu toată lumea. Ceva ce face să devii radical și intransigent.

Pești

Vei avea tendința de a judeca foarte ușor pe cei care nu gândesc și nu fac așa ca tine. Evită discuțiile în contradictoriu.