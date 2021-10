Cum va rezista Cîțu în funcția de premier. Chirieac: Am mai avut un exemplu asemănător și tulburător. Constituția nu prevede sancțiuni

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat dacă va rezista Florin Cîțu în funcția de premier, după moțiunea de cenzură ce se va vota marți.

"Eu cred că va rezista, altfel cel care va pierde din toată această schemă e președintele Iohannis. Deci președintele Klaus Iohannis l-a impus pe Florin Cîțu dincolo de toate limitele ca președinte al PNL. Păi l-ai făcut președinte PNL și apoi ți-l dă jos din funcția de premier?

Eu cred că mai e un scenariu. Eu cred că, spre exemplu, președintele Iohannis, odată ce pică domnul Cîțu, nu va numi un alt premier și rămâne interimar domnul Cîțu, până când USR PLUS se va hotărî să revină la guvernare sau se va negocia cumva cu PSD pentru o anumită susținere pe proiecte punctuale.

Constituția nu prevede sancțiuni dacă președintele nu numește un alt premier.

Și am mai avut un exemplu asemănător, tulburător la vremea respectivă, în timpul guvernării Dăncilă, când doamna Dăncilă a schimbat-o pe doamna Carmen Dan, fără să evalueze consecințele de la Ministerul de Interne și a mai fost și la Ministerul Justiției, cu domnul Nicolicea care era propus și nu a fost niciodată numit, în care președintele pur și simplu nu i-a aprobat, dar nici nu a spus dacă-i aprobă sau nu. Nu a dat niciun răspuns.

Eu nu spun că ăsta va fi scenariul. Se poate întâmpla foarte bine același lucru și în cazul premierului și așa se justifică siguranța absolută afișată de premierul Florin Cîțu. Că dacă vă uitați la domnia sa, omul guvernează, are proiecte, dar nu are proiecte numai până marți, ci și miercuri, joi și peste o lună. Deci chiar guvernează, conduce, cum conduce dânsul, dar e acolo", a declarat Bogdan Chirieac, în direct la România TV.

Chirieac, despre atacul lui Cîțu la adresa AUR - USR - PSD: "Declarație care rămâne și îi va fi aruncată în față"

Mai mult, Bogdan Chirieac a comentat o declarație a lui Florin Cîțu de astăzi în care i-a atacat pe cei de la USR PLUS.

Redăm declarația în cauză a premierului:

"PNL nu are ce discuta cu un partid care dă jos Guvernul PNL. Mai ales atunci când se asociază cu AUR, un partid extremist și cu cei de la PSD, cei care sunt dușmanii românilor. Deci nu avem ce discuta, s-a creat o Coaliție a iresponsabililor, o Coaliție bizară în care antivacciniștii stau la masă cu vacciniștii, pro-europenii cu anti-europenii, doar pentru a da jos un Guvern al liberalilor. Această Coaliție nu are un plan B pe care să-l prezinte românilor. Cei de la PSD nu vor să vină la guvernare, cei de la USR spun că ei vor cu cei pe care-i dau astăzi jos de la guvernare, ceea ce e iresponsabil. Iar cei de la AUR nu vor nimic. Această coaliție trebuie să ne spună ce vrea de la România, ei sunt cei care vin marți să dea jos Guvernul României", a declarat Florin Cîțu, duminică.

"Și-a închis porțile. Deci PSD e dușmanul românilor, rezultă că domnul Cîțu nu va putea guverna niciodată cu PSD-ul. Păi guvernezi cu dușmanul românilor? Asta e o declarație care rămâne și îi va fi aruncată în față. Apoi USR PLUS stă la masă cu un partid extremist, așa a spus domnia sa despre AUR, deci am impresia că domnia sa crede că, nu știu pe ce formulă, PNL are 51% locuri în Parlament și atunci poate să-i bălăcărească pe toți ceilalți că e sigur pe domnia sa.

La USR PLUS trebuie să remarcăm civilizația exemplară a congresului lor, s-au ales, nu s-au bătut, nu s-au contestat, s-a ales domnul Cioloș. În plus, Cioloș a fost ferm: Niciun Guvern cu Florin Cîțu!

Deci nu au cum să revină, indiferent de formulele care se pun pe masă", a mai spus analistul politic.

Trei scenarii pentru moțiunea de cenzură ce va avea loc marți, împotriva Guvernului Cîțu.

1. Dacă moțiunea trece

- Guvernul PNL - UDMR rămâne interimar. Florin Cîțu rămâne premier interimar, dar nu mai poate emite OUG-uri, nu poate adopta proiecte de lege.

- Consultări Cotroceni - Klaus Iohannis propune un alt premier. Florin Cîțu nu poate fi prima propunere, dar poate fi a doua, potrivit deciziei CCR.

- Klaus Iohannis propune un premier de sacrificiu: Lucian Bode sau Nicolae Ciucă, potrivit speculațiilor.

- Klaus Iohannis îl propune pe Florin Cîțu, iar Guvernul PNL - UDMR susținut de PSD.

- Klaus Iohannis propune un premier acceptat de USR PLUS, altul decât Florin Cîțu.

2. Dacă moțiunea nu trece

- Guvernul Cîțu (PNL - UDMR) rămâne în funcție. Pe 22 octombrie vot de încredere în Parlament. Florin Cîțu sesizează CCR și se prelungește criza politică.

3. Florin Cîțu demisionează înainte de votul pe moțiune

- Guvernul rămâne interimar, dar Florin Cîțu nu mai poate rămâne premier interimar.

- Klaus Iohannis va desemna un alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar până la formarea noului Guvern.

- Cîțu câștigă timp de negociere cu USR care nu mai votează moțiunea de cenzură.

Acest articol reprezintă o opinie.