Cum va crește salariul minim de la 1 iulie, la 3700 de lei. Cine și cum va suporta creșterea de 400 de lei. Rareș Bogdan, explicații după ședința coaliției

Europarlamentarul Rareș Bogdan (PNL) a intervenit la un post TV unde a făcut precizări privind creșterea salariului minim pe economie, care ar urma să fie implementat potrivit cerințelor din blocul comunitar, în contextul unor discuții apărute în spațiul public după ședința coaliției de guvernare de astăzi. Astfel, liberalul a subliniat faptul că această creștere nu trebuie să stea doar pe umerii angajatorilor, motiv pentru care a fost solicitată o compensare din partea statului.

”În urmă cu aproximativ 6 luni, în coaliția de guvernare, consiliul de coordonare a coaliției, pe baza cerințelor de la nivel european, am hotărât creșterea salariului minim începând cu data de 1 iulie, la 740 de euro, adică 3.700 de lei. Astăzi, salariul minim este 3.300 de lei.

Considerăm, noi liberalii, că povara fiscală nu trebuie să vină exclusiv pe angajatori. Vorbim de aproximativ de 680.000 de angajatori, capitalul românesc, cu precădere, care trebuie să primească o compensare.

Adică din această creștere de 400 de lei, aproximativ 80 de euro, pentru un milion și jumătate de angajați din cei 3,8 milioane de angajați în mediul privat, aceștia, angajatorii, să primească o compensare de 300 de lei, o compensare discutată cu patronatele, cu asociațiile reprezentante ale capitalului românesc, în așa fel încât să nu existe impozitare pe această creștere de 300 de lei.

Impozitarea să fie doar pe 100 de lei din cei 400, în așa fel încât, pe de o parte să rezolvăm o problemă, o promisiune făcută de cele două partide, PNL și PSD, actuala coaliție de guvernare, de asemenea, o cerință la nivel european. Și de asemenea, să rezolvăm o chestiune care ține de puterea de cumpărare, care din păcate a scăzut pentru cetățeni.

Noi vrem să îi ajutăm pe acești oameni, dar în același timp dorim să nu creăm o presiune suplimentară pe cei care și-au făcut deja calculații, și-au făcut bugetele, vrem predictibilitate pentru ei. Și atunci considerăm că această formulă este absolut firească, normală”, a declarat europarlamentarul Rareș Bogdan, la Realitatea Plus.

”5 milioane de euro, încasare mai mică la buget”

Potrivit acestuia, în cadrul ședinței din cadrul coaliției, ”nu au existat tensiuni”, dar și că ”urmează ca actul să fie redactat și lucrurile să intre în normal”.

Cât privește impactul acestei compensări, ”impactul pentru buget a neîncasărilor din partea societăților comerciale pentru acea scutire de impozitare pe creșterea de 300 de lei din 400 total este de 300 milioane de lei, 60 de milioane de euro, pe an. Asta înseamnă pe lună, undeva la 5 milioane de euro, încasare mai mică la buget.

Dar, noi după măsurile fiscale pe care le-am luat în urmă cu aproximativ cu un an de zile, în septembrie anul trecut, acel pachet fiscal, avem o creștere de încasare de 17%. Ce este ușor îngrijorător este și o creștere a cheltuielilor. Dar creșterea cheltuielilor, de peste 20%, este generată pe de o parte de bani în plus, jumătate de miliard la Casa de Pensii, respectiv, de bani în plus pe achizițiile din industria de apărare.

Per total, investițiile sunt oricum nivelul a 41 de miliarde, din care 18,9 miliarde din bugetul național, respectiv aproximativ 22,2 miliarde din bani europeni”, a mai spus Rareș Bogdan.

