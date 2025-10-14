Cum va arăta mâncarea viitorului: Mihalea Bilic explică ce sunt adaptogenii și nootropicele

Nutriționistul Mihaela Bilic a explicat ce sunt adaptogenii și nootropicele.
Mihaela Bilic spune că adaptogenii și nootropicele sunt mâncarea viitorului. Nutriționistul a spus care sunt cele mai cunoscute plante cu beneficii pentru sănătare, explicând de ce acestea devin tot mai populare, fiind adesea folosite în suplimentele alimentare, dar și în băuturi funcționale sau gustări.
"Viața în secolul 21 se desfășoară după alte criterii și cu alte priorități. Cum va arăta mâncarea viitorului? Consumatorii cer tot mai des ingrediente funcționale cu efecte pozitive pentru sănătate: nootropice și adaptogeni. Acestea sunt plante medicinale folosite în suplimentele alimentare, dar și în băuturi funcționale sau gustări.
Nootropicele, cunoscute ca tonice pentru creier, sunt o categorie de plante care sprijină funcțiile cognitive, concentrarea, memoria și inteligența. Cuvântul „nootropic” provine din greaca veche și în traducere liberă înseamnă a modela mintea. Fiecare nootropic are o compoziție chimică unică, dar toate conțin compuși activi și antioxidanți care susțin sinteza și funcționarea neurotransmițătorilor din creier.
Ce sunt adaptogenii? Fitonutrienți capabili să ajute organismul să se adapteze stresului fizic și emoțional. Plantele cu efect adaptogen cresc nivelul de energie și combat orice formă de oboseală, ne dau echilibru și vitalitate. Termenul „adaptogen” a fost introdus în anii ‘40 de un om de știință rus și are ca obiectiv funcționarea optimă a axei hipotalamus-hipofiză-suprarenale care controlează secreția de hormoni de stres precum cortizolul și adrenalina.
Cele mai cunoscute plante cu beneficii pentru sănătare sunt rhodiola, ashwaganda, Ginko Biloba și ginseng.
Rhodiola este renumită din antichitate pentru proprietățile ei revitalizante, a fost folosită de vikingi, de sportivi și chiar de astronauți. Asigură echilibru psihic, forță fizică, rezistență împotriva stresului și oboselii, vitalitate și longevitate.
Ashwaganda este planta minune din medicina ayurvedică, celebră pentru efectul ei antiinflamator, crește forța și rezistența fizică, combate insomnia, reduce stresul și anxietatea. Numit și ginseng indian, acest arbust cu fructe portocalii este folosit în fitoterapie pentru virtuțile antioxidante și de liniștire a spiritului.
Ginko biloba e un conifer majestuos care poate atinge 40m înălțime și are frunzele în formă de evantai. Din ele, din aceste frunze, se obține un extract cu puteri magice: ușurează și ameliorează circulația periferică, are acțiune anticoagulantă și antiagregantă, adică fluidizează sângele și împiedică formarea de cheaguri, crește oxigenarea creierului, încetinește îmbătrânirea celulară, îmbunătățește funcțiile cerebrale, stimulează memoria și concentrarea.
Ginsengul siberian este descris de medicina chineză drept rădăcina care vindecă orice. Și chiar tratează tot: stres, oboseală, epuizare, insomnie, îmbătrânire, infertilitate, menopauză. Are efecte pozitive pentru diabet, hipertensiune, colesterol crescut și imunitate scăzută- un fel de panaceu universal.
Combinația dintre adaptogeni și nootropice aduce beneficii pentru sănătate: mai multă energie și vitalitate, mai puțin stres și anxietate, somn odihnitor, memorie, concentrare și imunitate la cote maxime!" a scris Mihaela Bilic pe pagina ei de Facebook.
