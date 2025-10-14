Cum va arăta mâncarea viitorului: Mihalea Bilic explică ce sunt adaptogenii și nootropicele

Mihaela Bilic spune că adaptogenii și nootropicele sunt mâncarea viitorului. Nutriționistul a spus care sunt cele mai cunoscute plante cu beneficii pentru sănătare, explicând de ce acestea devin tot mai populare, fiind adesea folosite în suplimentele alimentare, dar și în băuturi funcționale sau gustări.

"Viața în secolul 21 se desfășoară după alte criterii și cu alte priorități. Cum va arăta mâncarea viitorului? Consumatorii cer tot mai des ingrediente funcționale cu efecte pozitive pentru sănătate: nootropice și adaptogeni. Acestea sunt plante medicinale folosite în suplimentele alimentare, dar și în băuturi funcționale sau gustări.

Nootropicele, cunoscute ca tonice pentru creier, sunt o categorie de plante care sprijină funcțiile cognitive, concentrarea, memoria și inteligența. Cuvântul „nootropic” provine din greaca veche și în traducere liberă înseamnă a modela mintea. Fiecare nootropic are o compoziție chimică unică, dar toate conțin compuși activi și antioxidanți care susțin sinteza și funcționarea neurotransmițătorilor din creier.

Ce sunt adaptogenii

Ce sunt adaptogenii? Fitonutrienți capabili să ajute organismul să se adapteze stresului fizic și emoțional. Plantele cu efect adaptogen cresc nivelul de energie și combat orice formă de oboseală, ne dau echilibru și vitalitate. Termenul „adaptogen” a fost introdus în anii ‘40 de un om de știință rus și are ca obiectiv funcționarea optimă a axei hipotalamus-hipofiză-suprarenale care controlează secreția de hormoni de stres precum cortizolul și adrenalina.