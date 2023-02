Cum se vor recalcula 5 milioane de pensii? Marius Budăi anunță doi pași. Unul este ”existența banilor”: N-o să arunc cu cifre

Din luna mai, teoretic, vom avea un premier PSD. Ce se va schimba în politica Ministerului Muncii, din momentul în care social democraţii vor da premierul, aflăm chiar de la ministrul Marius Budăi, care a vorbit în exclusivitate pentru România TV: "Cred că noi am schimbat viziunea guvernării încă din noiembrie 2022, v-aduceţi aminte că pentru PSD, prin vocea lui Marcel Ciolacu, anumite lucruri care ţin de sprijinirea într-un echilibru corect între mediul de afaceri şi măsurile sociale au fost pentru noi ca un fel de dungă roşie pentru a intra sau nu la guvernare. Cred că măsurile repetate, începând cu anul 2022, acelea din primul pachet social, când nici nu ştiam măcar atunci că o să fie un război la graniţă, dar şi măsurile ulterioare pe care le-am luat împreună în coaliţie au adus această notă social-democrată de orientare mai mult către oameni, indiferent dacă vorbim de omul întreprinzător sau de omul din categoriile vulnerabile.

Am avut ca ţinte, în primul rând, păstrarea locurilor de muncă existente şi iată că am şi reuşit prin accesarea de noi proiecte cu finanţare europeană prin Ministerul Muncii şi prin acel mix de măsuri sociale şi economice pe care le-am luat în coaliţie, astfel încât am creat peste 100 000 de locuri de muncă în 2022. O prioritate a mea în acest an este orientarea tinerilor în carieră" este sumarul activităţii ministerului în ultimul an.

Se regândeşte şi se pregăteşte noua Lege a Pensiilor

"Mergem în continuare cu evaluarea şi cu prelucrarea datelor în format electronic până să avem legea finală, pentru că în momentul în care se va întâmpla asta, în baza Legii 127 care este o lege bună şi trebuie "apărată", e nevoie să fie văzut, în contextul economic actual, în ce perioadă îşi poate permite România să începem, în primul rând, cu rezolvarea inechităţilor, să ne decidem la formula finală şi să vedem, în strânsă colaborare cu Ministerul de Finanţe, cu Banca Mondială şi Comisia Europeană, care ar fi perioada de timp în care ţara noastră îşi permite să suporte acel impact. Ştiţi foarte bine că inechităţile se rezolvă în doi paşi. Primul pas ar fi existenţa unui act normativ final care să prevadă acest lucru, iar al doilea pas este la fel de important ca primul, şi anume - existenţa spaţiului bugetar, pe scurt - existenţa banilor. N-o să arunc cifre pe piaţă până nu avem decizia finală. Coaliţia politică este cea care susţine actualul guvern - acolo trebuie să prezentăm propunerile noastre" a mai spus ministrul Muncii.

