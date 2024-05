Sursa foto: https://www.freepik.com/, @The Yuri Arcurs Collection

Conf. univ. dr. Firuța Tacea, de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației (Universitatea din București), a fost invitată la emisiunea DC Edu, moderată de prof. univ. dr. Sorin Ivan, decan și director al Revistei Tribuna Învățământului, unde a vorbit despre meditații.

Conf. univ. dr. Firuța Tacea a adus în discuție existența unor efecte perverse în sistemul educațional, recunoscând că există profesori care își fac treaba corect, dar că există și excepții. Ea a subliniat că mecanismele de reglaj pentru astfel de situații sunt slabe și propune introducerea unor reglementări la nivel local pentru a preveni diverse practici.

„Ceea ce mi se pare mie grav în fenomenul meditațiilor ar fi numai un aspect, acela al abordării acestei forme particulare de pregătire ca mijloc de recuperare a ceea ce nu se face în clasă. Acesta mi s-ar părea un fenomen cu adevărat grav, faptul ca profesorul să nu-și îndeplinească misiunea de a dezvolta învățământ de calitate, de a livra informația, cunoștințele. Dacă profesorul abdică, eu, ca părinte, trebuie să găsesc soluții. Aici mi s-ar părea o problemă critică.”, a spus profesorul Sorin Ivan.

„Da. Se produce în anumite cazuri și un efect pervers. Asta nu înseamnă că nu există și profesori care își fac treaba exact cum trebuie, majoritatea fac lucrul ăsta, deși putem să culegem și exemple din cealaltă categorie. Din păcate, sunt și, din păcate, mecanismele de reglaj sunt destul de slabe.

Ele ar putea existe pentru un profesor care pe durata claselor a VII-a și a VIII-a, de Matematică și de Română, își adună toate orele, pe care le are de predat, în două zile din săptămâna pentru ca celelalte trei zile din săptămână să-i rămână libere pentru alte tipuri de activități, presupunem că meditații. Cred că niște reglaje trebuie să existe acolo la nivel local, la nivelul managementului acelei școli.”, a spus conf. univ. dr. Firuța Tacea.

„Profesorul s-ar simți pus sub lupă"

Conf. univ. dr. Firuța Tacea a subliniat importanța unei monitorizări mai riguroase a implementării Curriculumului Naţional în școli.

„Vă dau dreptate și cred că ar mai trebui, în ceea ce spuneți, să existe și niște evaluări periodice ale cadrelor didactice pe întrebarea: „Cine îi evaluează pe evaluatori?”. Ne-ar trebui un sistem de evaluare periodică pentru a fi monitorizată performanța lor la clasă.”, a spus profesorul Sorin Ivan.

„Cu riscul de a alunea într-o zona ușor tehnică, o să spună că, da, ceea ce spuneți dumneavoastră ar trebui să intre sub o pălărie mai cuprinzătoare a ceea ce ar trebui să fie monitorizarea implementării Curriculumului Naţional. Tot ce este scris în programele școlare nu ajunge sigur la elevi. Programa nu ajunge să fie un reper pentru elevi, ci pentru profesori.

În acest proces de monitorizare ar intra și ce spuneți dumneavoastră, respectiv ce face profesorul în mod curent. Dacă am avea niște mecanisme de felul acesta, de preferat externe, nu interne, pentru ca să asigurăm o doză de obiectivitate, da, profesorul s-ar simți oarecum pus sub lupă, ceea ce ar face, posibil, să poată deveni mai valoros, mai apropiat de ce ar trebui să fie.”, a spus conf. univ. dr. Firuța Tacea la emisiunea DC Edu de pe DC News și DC News TV.

