Cum a încălcat Regina Elisabeta protocolul la moartea Prințesei Diana. Gestul care i-a surprins pe toți

Relația dintre Prințesa Diana și Prințul Charles a stat zeci de ani pe primele pagini ale ziarelor și pe buzele tuturor și chiar și după divorț, o mulțime de păreri și zvonuri au apărut în spațiul public.

Pe 1 iulie 2021, Prințesa Diana ar fi împlinit 60 de ani și tot anul acesta s-au împlinit și 40 de ani de la nunta dintre Prințesa Diana și Prințul Charles, dar și 24 de ani de la moartea ei.

Vestea morţii prinţesei Diana în urmă cu 24 de ani a provocat un șoc la nivel mondial, pentru că ea nu era iubită doar de oamenii din Marea Britanie, ci de tot mapamondul.

Odată intrată în Familia Regală, Prințesa Diana a reușit într-un timp extrem de scurt să facă ceea ce alți membri nu au reușit poate nici azi și anume că cucerească oamenii.

Prezenţa sa angelică era întotdeauna apreciată şi ovaţionată, spre surprinderea prinţului Charles, atunci când ea îi era soţie.

Ei bine, moartea ei a îndurerat o lume întreagă și a dus la decizii radicale și surprinzătoare în rândul Familiei Regale. Regina Elisabeta a fost cea care a încălcat protocolul, lucru care i-a înduioșat pe fanii Prințesei Inimilor.

Cum a încălcat Regina Elisabeta protocolul

Accidentul în care Prințesa Diana avea să moară s-a produs pe 30 august 1997, moment în care cei doi fii ai ei, William și Harry, alături de toată suita regală, inclusiv Regina Elisabeta se aflau la Balmoral, în vacanţa de vară, ca în fiecare an.

Protocoalele de atunci stabileau ca Familia Regală să o plângă pe fosta soţie a Prințului Charles acolo, în intimitate, însă din compasiune pentru britanici, Regina Elisabeta a făcut o excepție, singura de acest fel de până acum.

Nemulţumirile creşteau exponenţial, de la oră la alta, întrucât britanicii nu înţelegeau un lucru: pe atunci, era regulă, un standard regal. Dacă Suverana nu a acasă la Palatul Buckingham, steagul Marii Britanii nu este arborat.

Așa s-a întâmplat și atunci. Când a murit Prințesa Diana, steagul nu a fost arborat, pentru că Regina nu se afla la Palat.

Oamenii fierbeau, iar tensiunile care s-au acumulat atunci, au determinat-o pe Regina Elisabeta să încalce protocolul.

Astfel, în ziua înmormântării Prințesei Dianei, a fost de acord ca steagul Marii Britanii să fie arborat până la jumătate la Palatul Buckingham.

De atunci, steagul nu mai coboară când Suverana e plecată, însă este înlocuit de drapelul regal atunci când este prezentă la Palat, potrivit okmagazine.ro

Cum a murit, de fapt, prințesa Diana. Adevărul șocant spus ABIA acum de medicul care i-a acordat primul ajutor

Chirurgul MonSef Dahman a jucat un rol important în lupta pentru salvarea prințesei Diana. În dimineața zilei de 31 august 1997, Diana fusese rănită într-un accident de mașină la Paris. La aproape 24 de ani de la moartea prinţesei Diana, medicul Dahman face dezvăluiri incredibile despre eforturile depuse la acel moment, pentru a o salva pe Prințesa de Wales. Astfel, medicul MonSef Dahman speră să pună stop teoriilor conspiraționale conform cărora a fost un complot criminal.

Dr. Dahman, în vârstă de 56 de ani, era pe-atunci un tânăr chirurg care-şi efectua serviciul la Camera de Gardă a spitalului. El a spus că personalul medical a făcut în seara aceea tot ce a putut pentru a salva viaţa Dianei.

Doctorul a spus că se odihnea în camera de gardă a spitalului când Bruno Riou, anestezistul de serviciu, i-a cerut să meargă urgent la în cabinetul unde fusese adusă prinţesa Diana.

"Pentru orice medic, orice chirurg, este foarte dificil să te confrunţi cu o femeie atât de tânără care se află în această stare. Dar, desigur, cu atât mai mult dacă este o prinţesă.", a spus MonSef Dahman, pentru Daily mail.

"Am luptat din greu"

"Am luptat din greu, am încercat totul, a fost într-adevăr terifiant. Nu am putut să o salvăm. Şi asta ne-a afectat foarte mult.", a mai declarat medicul.

Mercedesul în care călătorea prinţesa Diana a făcut accident în tunelul Alma, puţin după miezul nopţii, la ora 00.23. Din cauza gravităţii rănilor, medicii i-au acordat un prim ajutor îndelungat la faţa locului. Apoi, prinţesa a suferit un stop cardiac în timp ce era mutată în ambulanţă. După ce a fost resuscitată, a fost transportată la spital, unde a ajuns la ora 2.06.



La sosirea la spital, radiografia făcută prințesei de Wales indica "sângerări interne foarte grave". Excesul de lichid a fost îndepărtat din cavitatea toracică, dar hemoragia a persistat, astfel încât medicii au făcut transfuzie de sânge cu grupa 0 negativ, neştiind încă ce grupă de sânge avea prinţesa. În jurul orei 2.15 a suferit un alt stop cardiac.

"Inima ei nu putea funcţiona corect, deoarece îi lipsea sânge.", își amintește medicul MonSef Dahman.

"Am încercat şocurile electrice de mai multe ori şi, aşa cum făcusem în camera de urgenţă, masaj cardiac", spune Dahman. Echipa a continuat aceste eforturi de resuscitare timp de mai bine de o oră. La ora 4 dimineaţa, Diana a fost declarată moartă.

MonSef Dahman este acum chirurg în orașul Antibes din Riviera franceză, acel "loc de joacă al miliardarilor", care odinioară i-a fermecat pe Picasso și F. Scott Fitzgerald și atrage în continuare elita hollywoodiană.

ZECE lucruri pe care NU le ȘTIAI despre Prințesa Diana

1. Prințesa vorbea despre nefericirea ei, sentimentul de trădare, tentativele sale de sinucidere și două lucruri despre care nu s-a mai auzit niciodată: bulimie nervoasă și o femeie numită Camilla.

2. Părinții ei au divorțat când avea 7 ani. Părinții Dianei, Frances Shand Kydd și Edward John Spencer, al 8-lea Earl Spencer, au avut o relație zbuciumată, iar ea a menționat adulterul și violența domestic drept unele dintre motivele separării lor.

3. Bunica ei, Ruth Roche, baroneasa Fermoy, a fost asistenta personală a reginei Elisabeta, regina mamă.

4. A vrut să fie balerină, dar era prea înaltă.

5. Școala nu a fost punctul ei forte, motiv pentru care a renunțat la vârsta de 16 ani.

6. Înainte de a-l cunoaște pe prințul Charles și de a deveni prințesă, Diana a avut multe joburi ciudate, inclusiv cel de bonă și profesor de școală. A fost plătită cu doar 3 lire pe oră pentru a se juca cu copiii, a face curățenie și a spăla.

7. Diana și Charles erau de fapt rude, mai exact veri de gradul 16, ambii descendenți ai regelui Tudor King Henry VII.

8. Rochia de mireasa din tafta ivory a Dianei a bătut un record și a fost realizată de soții David și Elizabeth Emanuel, fiind împodobită cu 10.000 de perle și având o trenă de 25 de metri lungime, una dintre cele mai lungi trene regale din lume.

9. A fost prima personalitate regală care a născut într-un spital.

10. După ce a divorțat de Prințul Charles în 1996, titlul de „Înălțimea Sa regală” i-a fost revocat. Dar regina Elisabeta a II-a nu a fost cea care a decis acest lucru, ci prințul Charles.