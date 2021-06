Cum a murit, de fapt, prințesa Diana. Adevărul șocant spus ABIA acum de medicul care i-a acordat primul ajutor: Am încercat totul!

Dr. Dahman, în vârstă de 56 de ani, era pe-atunci un tânăr chirurg care-şi efectua serviciul la Camera de Gardă a spitalului. El a spus că personalul medical a făcut în seara aceea tot ce a putut pentru a salva viaţa Dianei.

Doctorul a spus că se odihnea în camera de gardă a spitalului când Bruno Riou, anestezistul de serviciu, i-a cerut să meargă urgent la în cabinetul unde fusese adusă prinţesa Diana.

"Pentru orice medic, orice chirurg, este foarte dificil să te confrunţi cu o femeie atât de tânără care se află în această stare. Dar, desigur, cu atât mai mult dacă este o prinţesă.", a spus MonSef Dahman, pentru Daily mail.

"Am luptat din greu, am încercat totul, a fost într-adevăr terifiant. Nu am putut să o salvăm. Şi asta ne-a afectat foarte mult.", a mai declarat medicul.

Mercedesul în care călătorea prinţesa Diana a făcut accident în tunelul Alma, puţin după miezul nopţii, la ora 00.23. Din cauza gravităţii rănilor, medicii i-au acordat un prim ajutor îndelungat la faţa locului. Apoi, prinţesa a suferit un stop cardiac în timp ce era mutată în ambulanţă. După ce a fost resuscitată, a fost transportată la spital, unde a ajuns la ora 2.06.



La sosirea la spital, radiografia făcută prințesei de Wales indica "sângerări interne foarte grave". Excesul de lichid a fost îndepărtat din cavitatea toracică, dar hemoragia a persistat, astfel încât medicii au făcut transfuzie de sânge cu grupa 0 negativ, neştiind încă ce grupă de sânge avea prinţesa. În jurul orei 2.15 a suferit un alt stop cardiac.

"Inima ei nu putea funcţiona corect, deoarece îi lipsea sânge.", își amintește medicul MonSef Dahman.

"Am încercat şocurile electrice de mai multe ori şi, aşa cum făcusem în camera de urgenţă, masaj cardiac", spune Dahman. Echipa a continuat aceste eforturi de resuscitare timp de mai bine de o oră. La ora 4 dimineaţa, Diana a fost declarată moartă.

MonSef Dahman este acum chirurg în orașul Antibes din Riviera franceză, acel "loc de joacă al miliardarilor", care odinioară i-a fermecat pe Picasso și F. Scott Fitzgerald și atrage în continuare elita hollywoodiană.