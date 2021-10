Cu cine ar fi trebuit, de fapt, să meargă Natanticu la Asia Express. "Mi s-au promis lucruri"

Cosmin Natanticu și Eliza formează o echipă puternică atât acasă cât și în sezonul patru al competiției Asia Express. Inițial, Cosmin ar fi avut o altă opțiune: Viorel Dragu sau Costel Bojog, doi comedianți foarte cunoscuți. El ar fi refuzat propunerea producătorilor și a ales să meargă pe Drumul Împăraților alături de Eliza, potrivit viva.ro.

"Eu mi-am dorit atât de mult să se întâmple o chestie de asta, încât am spus că mă bucur când ajung acolo. Mi s-au promis lucruri și nu s-au mai întâmplat. Nu am vrut să mă bucur, pentru că îmi era frică că se poate întâmpla ceva neprevăzut", a spus Eliza.

"Înainte să plec, eram super emotivă și, după ce am trecut prin toate probele de foc, m-am întors călită. Nu m-am văzut niciodată urcând un munte de două ori. Mă pregătisem pentru greu, dar nu pentru ce se întâmplă acolo. Tehnica de respirație a lui Wim Hof m-a ajutat să trec peste momentele dificile. E mai simplă pentru că îți urmărești inspirația și expirația, ca și cum urmărești cu gândul', a recunoscut vedeta.

Moment de cumpănă pentru soția lui Cosmin Natanticu

Eliza Natanticu, soția lui Cosmin Natanticu, una dintre echipele de la Asia Express, a trecut printr-un moment dificil acum câțiva ani, când a fost la un pas de moarte.

"Trebuia să mă operez la un chist ovarian. Am ajuns acasă și după două zile i-am spus lui Cosmin că nu mă simt bine. Până la urmă, m-am întors în spital pentru că ceva era în neregulă. M-au operat încă o dată, aproape fără voia mea. Eu nu-mi mai reveneam. A vrut să mă opereze și a treia oară, dar nu i-am lăsat. Stătea Cosmin noaptea lângă mine și citea din Acatistul Sf. Nectarie, plângea acolo la capul meu. După ce m-am vindecat, mi-am reevaluat toată viața și mi-am spus că vreau să-mi urmez visul, adică muzica", a dezvăluit Eliza, potrivit wowbiz.ro.

Cine este Eliza Natanticu

Eliza Natanticu, în vârstă de 32 de ani, s-a născut în București, iar pasiune pentru actorie a cunoscut-o de la părinții săi, ambii actori, participând la diferite piese de teatru de la șapte ani. Mai mult, ea a devenit cunoscută și după ce a participat la X Factor în anul 2016.

"Sunt actriță. Am crescut în Teatrul Odeon. Părinții mei sunt amândoi actori. Am jucat în piese de teatru de când aveam șapte ani. Acolo am prins clar microbul scenei. Simt că în mine zace ceva ce trebuie exprimat. Simt că lumea muzicală are nevoie de mai multe talente care pot cânta live și cred că pot fi unul dintre ele", a spus Eliza Natanticu.