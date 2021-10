Criză politică, efecte asupra economiei. Cîţu: Riscul este dacă apare o guvernare populistă

„Una dintre agențiile de rating care de altfel vine cu această apreciere pentru țara noastră afirmă, totuși, că ar putea reduce ratingul dacă eforturile României de a-și echilibra bugetul deraiază din cauza blocajului politic persistent. Când credeți că am putea scăpa de acest blocaj politic?”, a întrebat un jurnalist în timpul conferinței de presă susținută de Cîțu la Palatul Victoria.

„Eu sper cât de curând. Dar, în același timp, eu înțeleg îngrijorarea agențiilor de rating, am discutat acest lucru. Foarte mici șanse să vedem un derapaj din cauza acestei crize politice fiindcă bugetele sunt făcute, cheltuielile sunt făcute, sunt deja în buget, nu ar exista.

Doar un guvern nou, dacă cumva România a intrat pe mâna populiștilor, demagogilor care 30 de ani au promis reforme și nu au făcut, atunci am avea o problemă pentru că ar putea să schimbe politicile pe care le-am adoptat. În acest moment nu există acest risc, depinde ce guvern vom avea. Această guvernare în jurul PNL a arătat că poate să stabilizeze o economie într-o perioadă de criză și să aibă încasări mai bine. Riscul este dacă apare o guvernare populistă care, doar pe baza unor promisiuni, va începe să cheltuiască fără bază”, a răspuns Cîțu.

Premierul nominalizat de președinte, Dacian Cioloș, reacție după declarațiile lui Florin Cîțu

Dacian Cioloș a avut prima reacție după anunțul lui Florin Cîțu. "Din momentul în care am făcut o propunere de prim-ministru, USR a avut un singur obiectiv, acela de a forma cât mai repede un Guvern cu puteri depline care să ofere soluții pentru combaterea pandemiei, pentru rezolvarea crizei prețurilor energiei și pentru reformele din PNRR.

În acest sens, am propus să refacem Coaliția cu PNL și UDMR plecând de la un program pe care l-am propus cu soluții concrete legate de prețurile la energie, pentru combaterea pandemiei și PNRR. Din păcate, am constatat și astăzi că PNL refuză deocamdată o negociere cu premierul desemnat de președintele Klaus Iohannis și nu pot să fac decât un apel la PNL să nu fugă de responsabilitate, pentru că România are nevoie de un Guvern.

Eu sper să putem găsi soluția. USR este în continuare determinat și eu, ca premier desemnat, rămân determinat să propun, până la începutul săptămânii viitoare un Guvern în Parlament, pentru că acolo în Parlament se vede dacă există sau nu o susținere pentru un Guvern", a declarat Dacian Cioloș.