Criză combustibili SUA. Colonial Pipeline a plătit 5 milioane dolari hackerilor

Conform BBC, Colonial Pipeline a suferit un atac cibernetic în decursul weekendului trecut și și-a încetat activitățile timp de cinci zile, cauzând lipse de stoc pe întregul teritoriu al Statelor Unite ale Americii. Atât CNN, New York Times, Bloomberg, cât și Wall Street Journal au scris că suma a fost cu adevărat plătită. Firma nu a comentat informațiile.

Colonial Pipeline este una dintre cele mai mari conducte de combustibil din SUA și transportă zilnic în jur de 2,5 milioane barili de benzină, diesel și kerosen, aproximativ 45% din întregul stoc al Coastei de Est americane. Conducta se întinde pe nu mai puțin de 8.900 de kilometri. Operatorul a ieșit din funcțiune vineri, după un important atac cibernetic, și nu a reușit să-și restabilească serviciile peste weekend.

După atac, compania a anunțat că va relua serviciile în seara zilei de miercuri, dar a avertizat în același timp că situația va reveni la normal după minim câteva zile. Problemele de benzină, motorină și kerosen s-au răspândit în Statele Unite, iar unele state au declarat stare de urgență când a venit vorba de combustibili, luni. Inițial, Colonial Pipelines spusese că nu va plăti banii solicitați de hackerii care au pus mâna pe informații private.

Prețul mediu al unui galon de benzină a trecut pragul de 3 dolari, mai precis 3,008 dolari. Nivelul nu a mai fost atins din octombrie 2014.

Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, i-a asigurat pe șoferii țării, joi, că problema combustibililor nu va dura mai mult de acest weekend, chiar dacă mai multe stații de alimentare și-au terminat rezervele de combustibil în Sud-Estul țării.

My Administration has mobilized a whole-of-government response to get more fuel quickly and safely to where it is needed and to limit the pain being felt by American consumers.