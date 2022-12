Cornel Ilie, despre relația cu cei doi copii ai săi, după divorț: Există această distanță...

Cornel Ilie a vorbit, recent, despre relația pe care o are cu cei doi copii ai săi, după divorțul de soție.

"Întotdeauna am petrecut Crăciunul împreună și așa vom face și anul acesta. Cezar, băiețelul nostru, are 3 ani, deja a început să înțeleagă și mai bine povestea Crăciunului și farmecul pe care îl aduce toată această perioadă, în special cea în care poate îl găsește pe Moș Crăciun punându-le lui și Zarei cadouri sub brad.

Zara, la rândul ei, îi scrie scrisori Moșului și îi pregătește bilețele de drag, să le găsească în schimbul cadourilor pe care le lasă copiilor. Când eram mic, am fost norocos să îmi petrec mereu Crăciunul împreună cu familia, să ne bucurăm împreună și să ne jucăm. Îmi doresc să simtă și ei aceeași bucurie și să simtă nevoia repetării acestui obicei an de an, oricât de mult vor crește.

În timpul anului, noi toți, orice vârstă am avea, poate ne mai surprindem, câteodată, aducându-ne aminte de copilărie sau să ne simțim puțin răsfățați, ca niște copii. Dar de Crăciun cred că lumea întreagă este formată din mult mai mulți copii decât în restul timpului", a spus Cornel Ilie pentru viva.ro.

"Există această distanță geografică, dar sunt foarte prezent în viața și creșterea copiilor noștri. Merg la ei de fiecare dată când reușesc să plec puțin din București, asta însemnând chiar și de mai multe ori pe săptămână. Ne jucăm foarte mult, facem multe lucruri împreună, nu las ceva atât de banal precum geografia să ne stea în cale. Este adevărat că și tehnologia ne ajută foarte mult, putând să vorbim pe video zilnic, de mai multe ori pe zi", a mai spus artistul.

Citește și:

Cum arată femeia VISURILOR lui Cornel Ilie. „Aduce cu sine foarte multă naturalețe”

Cornel Ilie a vorbit despre relația pe care o are cu fosta soție și despre cum arată femeia visurilor sale.

Faptul că solistul trupei VUNK, Cornel Ilie, este din nou singur nu mai este un secret pentru nimeni.

Anul trecut, artistul explica în matinalul „Cu capu-n zori” de la TVR 1 ce înseamnă pentru el afirmația „există dragoste după iubire”, făcută în urma separării de soția sa Eliza.

„Dacă o căsătorie a plecat dintr-o iubire foarte sinceră, acea iubire se poate transforma într-o altfel de dragoste – care nu ține neapărat de sentimente romantice și este o iubire între doi oameni care oricum vor fi legați toată viața – și într-o formă de respect între doi prieteni care au niște amintiri senzaționale și care în continuare pot să comunice la fel de bine, chiar dacă nu mai împart aceeași casă”, a afirmat Cornel Ilie, dând astfel un exemplu celor aflați în situații asemănătoare, scrie spectacola.ro.

Pentru tinerele dornice să-i cucerească inima, Liza și Fere l-au provocat pe artist să spună ce îi place cel mai mult la o femeie. „În primul rând, să aibă încredere în ea însăși. Dacă are încredere, asta aduce cu sine foarte multă naturalețe, feminitate, umor și sensibilitate. Și puterea aceea care nu trebuie să se vadă – se simte – și trebuie să o dozeze cumva”, a fost descrierea lui Cornel.

În ceea ce privește rutina de dimineață a burlacului de acum, solistul trupei VUNK a mărturisit că este una simplă: „Îmi fac o cafea la ibric, ies puțin în curte, mă pun cu picioarele goale în iarbă și mă joc cu cățelul meu, Silver, un golden de 4 ani”. Micul dejun preferat este cel britanic, despre care artistul, obișnuit cu zilele încărcate de la studio, spune că „e foarte bogat și îți ține de foame pentru mult timp”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News