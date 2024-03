Coregrafa Adina Cezar a murit - Video

Adina Cezar avea 82 de ani. Anunţul decesului a fost făcut de fiica artistei, Yvonne Toader (Cezar), într-o postare pe pagina sa de Facebook.

'Astăzi, draga mea mamă, Adina Cezar, a plecat în lumea îngerilor. A plecat în pace, înconjurată de cei dragi. Trupul său va fi aşezat la Biserica Sf. Stelian-Lucaci, iar serviciul funerar de înmormântare va fi unul privat, la Cimitirul Mănăstirii Cernica. Mulţumim tuturor celor care ne-au susţinut cu gândurile lor în această perioadă dificilă', a scris Yvonne Toader (Cezar).

De asemenea, Corina Şuteu, fost ministru al Culturii, şi-a exprimat regretul deoarece 'Adina Cezar nu mai este'.

'She was ONE of her kind! Adina Cezar nu mai este... Ea este cea care mi-a deschis gustul pentru dansul contemporan pe vremea când debutam în critica de teatru. O fiinţă a cărei personalitate se lipea de tine pentru totdeauna. Generaţiile de azi îi datorează enorm!', a scris Corina Şuteu, într-o postare pe Facebook.

Totodată, Opera Naţională Bucureşti deplânge moartea coregrafei.

'Astăzi, am aflat cu tristeţe de moartea neaşteptată a dnei Adina Cezar... Rămâne o stea călăuzitoare pentru toţi cei care ne amintim de ea, o iubim şi o onorăm. Dumnezeu să o odihnească în pace şi sincere condoleanţe familiei. Drum lin către stele', a transmis Opera Naţională Bucureşti.

Adina Cezar a fost, conform ONB, unul dintre pionierii dansului contemporan românesc care au introdus o nouă concepţie cu privire la expresivitatea mişcărilor coregrafice.

Adina Cezar s-a născut la 22 mai 1941, în Călimăneşti. Adina Cezar a absolvit Liceul de Coregrafie din Bucureşti. Apoi, s-a perfecționat în cadrul cursului de maeştri coregrafi desfășurat de Consiliul Culturii în 1983 şi ca beneficiară a unor burse în Anglia şi Franţa.

Precum mulți alți colegi, Adina Cezar şi-a făcut debutul în calitate de balerină la Opera Naţională Bucureşti și a avut prezenţe în spectacole şi turnee de anvergură, însă şi singură, un eveniment notabil a fost cooptarea sa în echipa care a prezentat în premieră mondială adaptarea coregrafică a piesei 'Ciocanul fără stăpân' de Pierre Boulez.

Treptat, a făcut coregrafii şi regii clasice şi moderne pentru Operele din Cluj, Bucureşti şi Constanţa, însă şi pentru teatrele de revistă. Adina Cezar a fost apreciată pentru viziunea sa originală.

Conform ONB, Adina Cezar a preferat tot mai mult să abordeze dansul contemporan şi, astfel, împreună cu Sergiu Anghel, a înființat compania Contemp, care a avut un rol primordial în introducerea unei noi concepţii despre relaţia dintre muzică şi gest. Practic, a dus arta coregrafică modernă într-o etapă superioară de exprimare.

Adina Cezar a fost laureată a numeroase premii şi deţinătoare a unor distincţii prestigioase. Ea a avut şi o prodigioasă activitate didactică la Liceul de coregrafie din Capitală, unde a lansat generaţii de profesionişti ai dansului, care au devenit astăzi nume importante în spațiul artistic românesc şi nu numai.

