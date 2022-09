Copiii care sunt cei mai mai expuși riscului de variola maimuței

Mai multți copii au fost testați pozitiv pentru această boală. Cel puțin două școli rau raportat cazuri în Texas.

Variola maimuță provoacă o erupție cutanată, precum și alte simptome, cum ar fi febră și dureri. A fost observată la oameni de zeci de ani, dar până în acest an a fost observată rar în afara Africii de Vest și Centrale.

Experții în sănătate au subliniat că variola maimuței poate afecta pe oricine și se răspândește prin contact direct, inclusiv prin atingerea erupției sau a obiectelor care au fost folosite de cineva infectat, potrivit Newsweek.

Ca atare, copiii sunt susceptibili la virus. Cu toate acestea, nu se știe dacă aceștia sunt mai sensibili la variola maimuțelor decât adulții, dar unii pot prezenta un risc mai mare decât alții.

Potrivit CDC copiii cu risc de boală severă de la variola maimuțelor includ: copiii mici, copii cu eczeme și alte afecțiuni ale pielii, cum ar fi arsuri sau acnee severă și copiii cu afecțiuni care le compromit sistemul imunitar.

Dr. John C. Christenson este profesor de pediatrie clinică la Indiana University School of Medicine Ryan White Center for Pediatric Infectious Disease and Global Health. El a declarat pentru Newsweek: ”Variola maimuței sau variola la persoanele cu eczemă, o afecțiune inflamatorie care afectează integritatea pielii, are ca rezultat o infecție mai rapidă a persoanei iar virusul se răspândește mai ușor”.

Ca și în cazul adulților, copiii infectați cu variola maimuței trebuie monitorizați îndeaproape pe parcursul bolii. Deciziile de tratament se aliniază îndeaproape cu cele pentru adulți, afirmă CDC. Aceasta poate include vaccinarea post-expunere.

Citește și:

Primul caz de variola maimuţei, descoperită la un câine în Brazilia

Brazilia raportează primul caz de variolă maimuţei la ... un câine. Potrivit Agenţiei de presă RIA NOVOSTI, care face referire la Ministerul Sănătăţii din statul brazilian Minas Gerais, animalul de companie locuieşte împreună cu proprietarul bolnav.

Potrivit ministerului, simptomele variolei au apărut la proprietarul animalului pe 3 august, iar la câine pe 13 august. Pe corpul animalului au apărut pustule şi erupţii cutanate.

Medicul veterinar care a examinat animalul a decis să facă teste pentru variola maimuţei. Se mai menţionează că proprietarul şi câinele sunt izolaţi la domiciliu şi se simt bine.

Ziarul 'Le Parisien' a relatat că oamenii de ştiinţă francezi au infirmat o informaţie publicată în revista 'Lancet' despre primul caz de variola maimuţei la un câine. Joi au apărut informaţii că în Italia un bărbat ghinionist s-a infectat concomitent cu trei viruşi - HIV, COVID şi variola maimuţei, notează Rador.

OMS avertizează că vaccinul împotriva variolei maimuței nu este un medicament miraculos

Organizația Mondială a Sănătății atrage atenția că vaccinul împotriva variolei maimuței nu este un panaceu pentru sănătatea publică.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a avertizat miercuri că vaccinul împotriva variolei maimuţei nu este un panaceu pentru sănătatea publică, după ce au fost raportate cazuri de îmbolnăvire post-vaccinală. transmite DPA.

"Ştiam de la început că acest vaccin nu va fi un glonţ de argint şi că nu se va ridica la nivelul tuturor aşteptărilor care sunt plasate asupra sa", a declarat Rosamund Lewis, expertul OMS în variola maimuţei.

Lewis a subliniat că încă nu sunt disponibile studii randomizate controlate cu privire la acest vaccin şi a precizat că au existat raportări care sugerau că vaccinul nu este 100% eficient - fie după expunerea la virus, fie ca măsură preventivă.

În studiile randomizate controlate, participanţii sunt împărţiţi în două grupe şi trataţi diferit. Spre exemplu, participanţii dintr-un grup primesc vaccinul, iar ceilalţi primesc un placebo fără substanţă activă. Citește mai mult AICI.

