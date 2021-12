Controversă cu înlocuirea cuvântului "Crăciun". Vâlcu: Explicaţia e simplă

Val Vâlcu a spus care este explicaţia faptului că a apărut un astfel de proiect.

"Răspunsul este simplu: sunt prea mulţi funcţionari europeni. Sunt peste 35.000 de oameni recrutaţi din toate statele membre ale Uniunii Europene. Într-un grup de 35.000 de oameni găseşti diverse persoane cu diverse modele de gândire. Chestiunea asta cu 'corectitudinea politică' vine din universităţile americane. Acolo şcoala e pe bani, sunt sensibilităţi, nu vor să-şi piardă studenţii; aşa a pornit procesul acesta. Iar acum, din mimetism, din convingeri personale, a făcut unul propunerea ca să-şi justifice salariul", a comentat Val Vâlcu joi, la România TV, în emisiunea moderată de Violeta Romanescu.

Comisia Europeană, precizări după documentul controversat privind interzicerea cuvântului "Crăciun"

Sărbătoarea Crăciunului şi utilizarea denumirilor şi simbolurilor creştine fac parte din patrimoniul european şi Comisia Europeană nu interzice şi nu descurajează utilizarea cuvântului "Crăciun", informează miercuri executivul comunitar într-un comunicat, precizând că documentul intern scurs în presă şi care conţinea o recomandare criticată a fost retras, transmite Agerpres.



"Iniţiativa mea de a elabora orientări ca document intern de comunicare pentru personalul Comisiei în exercitarea atribuţiilor sale a fost menită să atingă un obiectiv important: să ilustreze diversitatea culturii europene şi să prezinte caracterul incluziv al Comisiei Europene în ceea ce priveşte toate categoriile sociale şi convingerile cetăţenilor europeni", a declarat comisarul european pentru egalitate, Helena Dalli, citat în comunicat.

Ioan Aurel Pop și-a cerut scuze în mod public, după ce a spus că proiectul privind renunțarea la Crăciun a fost depus la UE

Într-o postare pe Facebook, Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, și-a cerut scuze în mod public, după ce anterior afirmase că proiectul privind înlocuirea Crăciunului a fost depus la Uniunea Europeană:

„Interpelat de un interlocutor, cu apelative demne de „hoardele de idioți” despre care vorbea Umberto Eco, am verificat și eu știrea: proiectul de renunțare la numele de „Crăciun” există, a fost prezentat de comisar în comisia respectivă și nu a mai fost depus, la presiunea unor factori, între care și Vaticanul. Prin urmare, am greșit când am spus că a fost depus și apoi retras. Nu a fost retras fiindcă nu a apucat să fie depus. Îmi cer scuze pentru greșeală. Dar prietenii îmi spun că la Bruxelles, de ani buni, se zice „Sărbători fericite de sezon” în loc de Crăciun. Altminteri, nu voi mai răspunde unor preopinenți needucați, cărora eu le vorbesc la persoana a II-a plural, cuviincios, iar ei replică în mod grobian …“, a scris, pe Facebook, președintele Academiei Române.