Contraofensivă majoră a Ucrainei în Kursk / video

Ministerul rus al Apărării a declarat că trupele ucrainene au încercat joi o contraofensivă în regiunea Kursk de vest a Rusiei, dar au fost respinse de forțele Kremlinului, scrie Reuters.

Ministerul a declarat că trupele ucrainene și vehiculele blindate au lansat mai multe valuri de atacuri în apropierea satelor Ulanok și Cherkasskaya Konopelka, dar că au fost respinse și așezările au rămas sub controlul Rusiei.

Reuters nu a putut confirma independent raportul de pe câmpul de luptă. Dar faptul că forțele ucrainene sunt încă capabile să lanseze atacuri semnificative în regiunea Kursk evidențiază provocarea grea cu care se confruntă Rusia de a le disloca, la șase luni după ce au trecut granița pentru a ocupa o bucată de teritoriu rusesc.

Punctul de sprijin al Ucrainei în Kursk s-a micșorat semnificativ după incursiunea din 6 august, dar îi oferă o monedă de negociere utilă în eventualele discuții de pace. Rusia controlează aproximativ o cincime din Ucraina, după aproape trei ani de la lansarea invaziei.

Anterior, zilele trecute, armata ucraineană a declarat marți că forțele sale aeriene au lovit cu o zi înainte un centru de comandă militar rus în regiunea Kursk din Rusia, potrivit aceleiași surse.

„Unitatea a suferit daune semnificative, ceea ce a dus la pierderi substanțiale în rândul personalului inamic“, a spus statul major pe Telegram.

Reuters nu a putut verifica independent declarația.

Armata Ucrainei a raportat numeroase lovituri asupra instalațiilor militare și energetice rusești în ultimele săptămâni.

Pro-Kremlin war correspondents report a counteroffensive by the AFU south of the city of Sudzha in the Kursk region. A column of about 400 soldiers was supposed to set off towards the village of Ulanok.



"The goal is clear - in recent months, Russian forces have managed to… pic.twitter.com/lWX7pVvIfg