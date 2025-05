Colegiul Medicilor: Sănătatea publică nu trebuie să devină un subiect al controverselor fără fundament

"În privința sănătății, este esențial să fie ascultat sfatul profesionistului, al specialistului, al Medicului.



Toate deciziile corecte în sănătate trebuie să se bazeze pe știință, pe expertiză medicală și, mai ales, pe medicina bazată pe dovezi. Acestea sunt fundamentele unei practici responsabile și ale unei societăți care își protejează sănătatea în mod sustenabil.



Sănătatea publică nu trebuie să devină un subiect al controverselor fără fundament.



Deciziile care influențează sănătatea colectivă trebuie luate cu echilibru și pe baza expertizei medicale, nu în funcție de interese conjuncturale sau de opinii fără susținere științifică.



Vaccinarea este una dintre cele mai sigure și eficiente metode de a ne proteja sănătatea. A prevenit milioane de îmbolnăviri și a salvat nenumărate vieți.



Încrederea în profesioniștii din sănătate și în sistemul public de sănătate este esențială.



Doar prin medicină bazată pe dovezi, dialog deschis, comunicare corectă, profesionalism, responsabilitate și sprijin instituțional putem proteja sănătatea publică și putem preveni revenirea unor riscuri demult ținute sub control.



România are nevoie de educație pentru sănătate.



România are nevoie de o societate care să înțeleagă că medicina se bazează pe dovezi medicale, cele pe care le avem la acel moment, nu pe presupuneri.



Vocea medicilor trebuie ascultată în ceea ce privește sănătatea.



Colegiul Medicilor din România va continua să fie o voce activă în susținerea politicilor de sănătate publică responsabile și eficiente, să apere rolul medicului în comunitate și să promoveze colaborarea între toți actorii implicați în protejarea vieții și a sănătății cetățenilor.



Sănătatea nu este un subiect de controversă, este un drept, dar și o datorie pe care o avem față de noi înșine și față de ceilalți!", transmite Colegiul Medicilor din România pe Facebook.

