Cîţu respinge categoric varianta guvernării cu PSD, după mesajul lui Dîncu: NICIODATĂ cât sunt eu premier sau preşedinte al PNL!

"Niciodată cu mine la guvernare şi la preşedinţia Partidului Naţional Liberal nu vom avea o guvernare cu PSD. Asta este foarte clar. Am fost un adversar al PSD din primul moment în care am intrat în Parlament. Am avut cele mai multe moţiuni ale PSD împotriva mea ca ministru de Finanţe, nu există pentru mine nicio situaţie în care vom guverna cu PSD, cât sunt eu premier sau preşedinte al PNL. ", a declarat, joi seara, premierul Florin Cîţu.

Ce a declarat Vasile Dîncu

Președintele Consiliului Național PSD, Vasile Dîncu, a declarat că nu exclude o guvernare cu liberalii, dacă premierul va fi social-democrat. Totodată, președintele Consiliului Național PSD, Vasile Dîncu, consideră că actuala coaliție de guvernare se va rupe în 2023.

„Nu exclud o guvernare cu PNL până în 2024, dar nu în condițiile de acum, să fim tractați de locomotiva Cîțu sau de un alt premier liberal", a spus Vasile Dîncu, la Europa Liberă.

„Coaliția nu avea nici o șansă să se spargă de la început. Sunt doar crize de creștere, sunt crize de autoritate. A fost vreo trei luni de zile bătălia pe posturi între cele două partide, apoi bătălia pe resurse, inclusiv resurse de autoritate. Vezi scandalul Voiculescu și nemulțumirea lui că nu a primit conducerea campaniei de vaccinare”, a mai spus Vasile Dîncu.

Şi Alina Gorghiu a reacţionat

"Am citit declarația domnului Vasile Dâncu de la Europa Liberă și cred că e necesară o clarificare: EXCLUDEM ORICE COLABORARE LA GUVERNARE CU PSD. Explicația pe scurt:

- În Parlamentul României există deja o majoritate sănătoasă, de dreapta, stabilă, în jurul PNL și votată de români.

- PNL a desemnat în forurile statutare un prim-ministru liberal care a lansat un plan pentru reformele blocate până acum chiar de PSD!

- Premierul Cîțu a prezentat proiectul politic PNL2024 care prevede o continuitate a guvernării de dreapta, pe baza valorilor liberale, FĂRĂ PSD, pentru următorii 8 ani.

- Acest proiect politic va fi prezentat Congresului PNL.

- România are nevoie de acești 8 ani de liberalism – ca să aducă politici liberale în economie, să facă investiții și să schimbe mentalitățile. Din 25 septembrie, construim România liberală!", a transmis Alina Gorghiu.