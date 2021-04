Cîțu, după afirmațiile lui Voiculescu: ”Cum ar fi să comentez declarațiile celor din OPOZIȚIE în fiecare zi”. Răspuns pentru DCNews

”Nu comentez declarațiile... Vă dați seama, cum ar fi să comentez declarațiile celor din Opoziție în fiecare zi, n-aș avea timp, avem de trecut țara din pandemie, lucruri importante de făcut. Opinii personale nu comentez. Aș vrea să-i asigur pe români că guvernarea e solidă, coaliția funcționează, ieri a fost un prim pas important, am avut o ședință de guvern, în care lucrurile au mers foarte bine” a spus premierul Florin Cîțu, aflat la Cluj. El a întărit: ”Guvernul funcționează bine, se vede în cifre, în creșterea economică, în aprecierea instituțiilor internaționale”.

Ulterior, în aceeași conferință de presă, premierul a mai spus, cu referire la cele spuse de Voiculescu: ”Nu comentez declarațiile unei persoane care acum este în Opoziție, cum nu comentez nici ce spune dl. Ciolacu în fiecare zi”/ ”În fiecare zi sunt criticat în Parlamentul României de Opoziție, e rolul Opoziției”.

”Premierul României s-a transformat în primul epidemiolog al țării.” a spus Vlad Voiculescu. Vezi aici mai mult

Întrebat de redactorul DCNews, Andrei Itu, de ce spune că Vlad Voiculescu este în Opoziție și cum afectează guvernarea contrele cu USR PLUS, premierul Florin Cîțu a răspuns: ”Am spus că sunt criticat în fiecare zi de Opoziție, dl Ciolacu are un cor în jurul lui și se mai alătură o voce care mă critică. Încă o voce care se alătură nu va afecta guvernarea, nu are de suferit, merge mai departe”.