Ciolacu a exagerat când a negociat cu mandatul pe masă, consideră un lider PNL: Noi am întins o mână PSD-ului, nu invers

Deputatul Alexandru Muraru, preşedintele PNL Iaşi, a declarat: ”A fost o exagerare din partea premierului Ciolacu. Aceste două partide se află la guvernare pentru un proiect de lungă durată, şi pentru un proiect strategic pentru România. PNL este de patru ani la guvernare şi va fi la guvernare şi cred că noi am întins o mână Partidului Social Democrat de a se alătura guvernării, nu invers".



Preşedintele PNL Iaşi a adăugat că măsurile fiscale pe care Guvernul Ciolacu le are în vedere pentru a fi adoptate nu au fost suficient discutate, notează Agerpres.



”Aceste măsuri s-au discutat insuficient şi în PNL, şi în PSD. În ceea ce priveşte ordonanţa privind măsurile fiscale, există câteva probleme mari”, a apreciat Alexandru Muraru.



Liderul liberal ieşean a ţinut să menţioneze că este nemulţumit în ceea ce priveşte înlăturarea facilităţilor fiscale pentru cei care lucrează în domeniul IT, el atrăgând atenţia că în ultimii ani Iaşiul a beneficiat şi s-a dezvoltat şi datorită facilităţilor fiscale acordate celor din acest domeniu: "Domeniu care la Iaşi înseamnă 5.000 de companii şi peste 15.000 de oameni".

”Să înțeleagă că această coaliție este singura coaliție stabilă pe care și-o permite, în acest moment, România. Dacă nu înțeleg și continuă, eu îmi pun mandatul pe masă și ne întoarcem la români, pentru că au întotdeauna dreptate. Am și eu răbdarea mea” spunea Marcel Ciolacu în declarația care a iritat unii lideri PNL.

