Atacuri în coaliție. Marcel Ciolacu avertizează PNL: Îmi pun mandatul pe masă! Am și eu răbdarea mea

”România nu intră în recesiune, dar are un moment de depășit în asumarea deficitului” spune Marcel Ciolacu, care se pregătește de adoptarea măsurilor fiscale. El afirmă că ”trebuie o reformă de fond în administrația publică”. Premierul a mai întărit, la Aleph News, că-și asumă inclusiv pierderea voturilor: ”Mi-o asum”.

Întrebat dacă-l ajută partenerii de guvernare (”eu văd că vă înjură” i-a spus Ion Cristoiu n.r.), Marcel Ciolacu a răspuns: ”Pe mine nu m-a înjurat nimeni. Sunt ferm convins că, deși și la PSD sunt oameni care mai comentează, marea majoritatea înțeleg cât de importantă este stabilitatea politică și cât de important e să depășim acest moment, care nu este catastrofal, noi avem și vom avea creștere economică”.

La insistențele moderatorului dacă PNL îi este alături, premierul a răspuns: ”Nu-și asumă? Eu mi-am pus mandatul pe masă și să vină ei să conducă singuri, pot să vină cu USR, că au mai condus vreo 2 ani și jumătate și au dus țara unde au dus-o. Eu cred că, în momentul acesta, am un partener de dialog în Nicolae Ciucă și mai cred că marea majoritate și din PNL și din PSD înțeleg situația în care suntem. Nu le aduce niciun vot în plus, cum nici PSD-ului nu-i aduce vreun vot în plus când vorbesc despre PNL de rău. Nici PNL-ului nu-i aduce niciun vot în plus când vorbește de PSD. Unii sunt de stânga, unii de dreapta. Vasele comunicante sunt cu totul altele. Ar trebuie să se gândească de două ori când atacă pe cineva din PSD și PSD-iștii când atacă pe cineva din PNL. Să înțeleagă că această coaliție este singura coaliție stabilă pe care și-o permite, în acest moment, România. Dacă nu înțeleg și continuă, eu îmi pun mandatul pe masă și ne întoarcem la români, pentru că au întotdeauna dreptate. Am și eu răbdarea mea”.

Premierul spune că jocul este peste capul lui Ciolacu, al lui Ciucă, considerând că vorbim despre situația geopolitică a momentului. ”Voi da înapoi în cazul în care văd că partenerul de coaliție nu-și asumă. Oricum joc cu mandatul pe masă din prima zi” a mai spus premierul, referindu-se la alegeri anticipate.

