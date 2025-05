Cine este Daniel David, propunerea PNL de premier interimar

Potrivit unor surse, premierul Marcel Ciolacu ar urma să plece de la conducerea Guvernului, în această după-amiază, mai multe opțiuni fiind luate în considerare pentru preluarea interimatului.

Ministrul Educației, posibilă variantă de premier interimar

Daniel David a preluat în decembrie 2024 funcția de ministru al Educației în Guvernul Ciolacu 2. La momentul numirii, era rectorul Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, poziție în care fusese reales pentru un nou mandat de cinci ani la începutul aceluiași an.

Formarea sa academică a început cu licența în psihologie obținută în 1994, după ce și-a finalizat ultimii doi ani de studii într-un singur an. A devenit doctor în psihologie în 1999, iar în 2002 a urmat un program postdoctoral la Mount Sinai School of Medicine and Hospital din New York.

Din 2007, Daniel David este profesor la Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie al UBB, pe care l-a condus între 2007 și 2012. A fost director al unei școli doctorale între 2007 și 2016 și al Institutului Internațional pentru Studii Avansate de Psihoterapie și Sănătate Mentală Aplicată între 2004 și 2016. Totodată, acesta a colaborat cu Icahn School of Medicine at Mount Sinai și cu Institutul Albert Ellis din Statele Unite.

Conform CV-ului său, Daniel David este cel mai citat psiholog din România în bazele de date scientometrice internaționale și se află în top 2% cei mai citați oameni de știință la nivel global. Acesta a fost decorat cu Ordinul Național pentru Merit în grad de cavaler și a primit premii academice, inclusiv din partea Academiei Române și UBB.

Totodată, Daniel David este președintele Asociației Psihologilor din România și a fost implicat în elaborarea Legii Educației din 2011, în calitate de vicepreședinte al comisiei.

